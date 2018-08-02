Задержка пенсий: Розенко назвал цель расследования

"В результате проведения расследования относительно задержки выплат пенсий в июле должна быть названа реальная причина, которая привела к такой недопустимой ситуации", - отметил Розенко.

По его мнению, задержка с выплатой пенсий произошла не по вине Пенсионного фонда, ведь он в этой ситуации является своего рода кассой, куда поступают средства, которые сразу выплачиваются людям. ПФУ не занимается бизнесом или управлением средств.

"Определенные разрывы в кассовых расчетах происходят из-за механизма поступления средств в Пенсионный фонд, но это не является кризисной ситуацией. Это стандартная ситуация, которая всегда решалась благодаря взаимодействию в треугольнике Минсоцполитики-Минфин-Госказначейство", - пояснил Розенко.

По словам вице-премьера, необходимо основательно разобраться почему сейчас в этом треугольнике не было вовремя принято управленческое решение о предоставлении займа Пенсионному фонду. Нужно выяснить какой фактор сработал и почему Фонд, который вовремя обратился за предоставлением займа, этого займа не получил.

Розенко убежден, что после расследования будут сделаны выводы и до конца года никаких задержек с пенсиями в Украине не будет, а взаимодействие между финансовыми и социальными органами будет более тесным.

Вице-премьер также отметил, что на сегодня ситуация с задержкой пенсий полностью урегулирована и все выплаты осуществлены.

Напомним, 31 июля 2018 года Казначейство перечислило Пенсионному фонду на выплату пенсий и проведения других расходов 110,4 млн гривен.