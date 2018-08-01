Казначейство перерахувало 110 млн грн на виплату пенсій
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Казначейство перерахувало Пенсійному фонду 110,4 млн гривень на виплату пенсій, передає УНН з посиланням на повідомлення Державної казначейської служби.
“31 липня 2018 року Казначейством України здійснено видатки на виплату пенсій та проведення інших витрат Пенсійного фонду України на суму 110,4 млн гривень”, — сказано у повідомленні.
Як уточнили у Казначействі, з 2 по 31 липня 2018 року проведені виплати пенсій за липень на загальну суму 30 млрд 318,4 млн гривень.
Як повідомили УНН у Пенсійному фонді 30 липня, ПФУ визначає місячну потребу у коштах на виплату пенсій за серпень. Фонд почне фінансування пенсійних виплат за серпень 2-го числа, а виплату — 4 серпня.