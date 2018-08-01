Казначейство перечислило 110 млн грн на выплату пенсий

“31 июля 2018 года Казначейством Украины осуществлены расходы на выплату пенсий и проведение других расходов Пенсионного фонда Украины на сумму 110,4 млн гривен”, — говорится в сообщении.

Как уточнили в Казначействе, со 2 по 31 июля 2018 года произведены выплаты пенсий за июль на общую сумму 30 млрд 318,4 млн гривен.

Как сообщили УНН в Пенсионном фонде 30 июля, ПФУ определяет месячную потребность в средствах на выплату пенсий за август. Фонд начнет финансирование пенсионных выплат за август 2-го числа, а выплату — 4 августа.