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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 15628 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Казначейство перечислило 110 млн грн на выплату пенсий

Казначейство перечислило 110 млн грн на выплату пенсий

Киев  •  УНН

 • 13277 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. Казначейство перечислило Пенсионному фонду 110,4 млн гривен на выплату пенсий, передает УНН со ссылкой на сообщение Государственной казначейской службы.

“31 июля 2018 года Казначейством Украины осуществлены расходы на выплату пенсий и проведение других расходов Пенсионного фонда Украины на сумму 110,4 млн гривен”, — говорится в сообщении.

Как уточнили в Казначействе, со 2 по 31 июля 2018 года произведены выплаты пенсий за июль на общую сумму 30 млрд 318,4 млн гривен.

Как сообщили УНН в Пенсионном фонде 30 июля, ПФУ определяет месячную потребность в средствах на выплату пенсий за август. Фонд начнет финансирование пенсионных выплат за август 2-го числа, а выплату — 4 августа.

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