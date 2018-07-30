У ПФУ розповіли про стан справ із виплатою пенсій

“25 липня було завершено фінансування пенсійних виплат для тих пенсіонерів, які отримують їх через відділення „Укрпошти“. З національним оператором поштового зв’язку було домовлено про оперативну доставку пенсій громадянам додому або виплату їх безпосередньо у відділеннях „Укрпошти“. Повністю фінансування пенсійних виплат поточного місяця завершилось 27 липня ”, - розповіли у ПФУ.

Як уточнили у Фонді, наразі Пенсійних фонд визначає місячну потребу у коштах на виплату пенсій за серпень.

Фонд почне фінансування пенсійних виплат за серпень 2-го числа, а виплату — 4 серпня.

Нагадаємо, уряд ініціюватиме проведення службового розслідування щодо дій керівництва ПФУ через затримки пенсійних виплат.