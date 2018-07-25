Затримка пенсій: стосовно дій керівництва ПФУ проведуть службове розслідування

“Українські пенсіонери мають отримувати пенсії вчасно. Це аксіома. Про це сказав під час урядової наради щодо ситуації навколо пенсійних виплат у липні. Наголошую: центральний бюджет жодних заборгованостей перед Пенсійним Фондом не має. І той факт, що сьогодні спостерігаємо затримки по деяких регіонах, — це персональна відповідальність керівництва Фонду. Пенсіонери заслужили на повагу й захист. А створювати людям додаткові проблеми — неприпустима річ, яку терпіти не збираюся. Що саме призвело до збою — з’ясуємо. А заодно проведемо службове розслідування — і щодо дій керівництва ПФУ, і щодо дій керівників підрозділів Фонду на місцях”, — йдеться у повідомлені.

Як повідомляв УНН, в “Укрпошті” назвали причину затримки виплати пенсій.

Нагадаємо, У ПФУ повідомили, що українцям затримали пенсії через “касові розриви надходження єдиного соціального внеску”.