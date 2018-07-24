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В “Укрпошті” назвали причину затримки виплати пенсій

В “Укрпошті” назвали причину затримки виплати пенсій

Київ • УНН

 • 14511 перегляди

КИЇВ. 24 липня. УНН. Затримки виплати пенсій через “Укрпошту” пов'язані з тимчасовими технічними затримками. Про це повідомляє прес-служба “Укрпошти”, передає УНН.

“Укрпошта” працює у штатному режимі. Станом на сьогодні існують тимчасові технічні затримки фінансування Пенсійним Фондом України виплати пенсій. Інформуємо, що виплата за період з 4 по 20 липня здійснюється в повному обсязі“, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пенсійний фонд затвердив показник середньої зарплати для призначення пенсій

Як зазначається, “Укрпошта” своєчасно повідомлятиме клієнтів про відновлення фінансування та зміни в графіку виплати пенсій за період з 18 по 25 липня.

“Запевняємо наших клієнтів, що "Укрпошта" робить все можливе задля забезпечення найшвидшої виплати пенсій”, — зазначили в установі.

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