Пенсійний фонд затвердив показник середньої зарплати для призначення пенсій
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Пенсійний фонд затвердив показник середньої зарплати за травень 2018 року, який буде застосовуватись при визначенні коефіцієнта при призначенні пенсій, передає УНН з посиланням на повідомлення ПФУ.
“Затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в середньому на одну застраховану особу в сумі 7 769 гривень 16 копійок, який буде застосовуватись при визначенні коефіцієнта заробітної плати за травень 2018 року при призначенні пенсій”, — розповіли у ПФУ.
Зауважимо, пенсії українців обчислюються із застосуванням середньої заробітної плати (доходу) в середньому на одну застраховану особу в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії.
Нагадаємо, в Україні розмір середньої пенсії станом на 1 липня 2018 року зріс на 35% до 2562 грн.