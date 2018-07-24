В "Укрпочте" назвали причину задержки выплаты пенсий
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Задержки выплаты пенсий через "Укрпочту" связаны с временными техническими задержками. Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты", передает УНН.
"Укрпочта" работает в штатном режиме. Сегодня существуют временные технические задержки финансирования Пенсионным Фондом Украины выплаты пенсий. Информируем, что выплата за период с 4 по 20 июля осуществляется в полном объеме", - говорится в сообщении.
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Как отмечается, "Укрпочта" своевременно будет сообщать клиентов о возобновлении финансирования и изменения в графике выплаты пенсий за период с 18 по 25 июля.
"Уверяем наших клиентов, "Укрпочта" делает все возможное для обеспечения быстрой выплаты пенсий", - отметили в учреждении.