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Затримка пенсій: у ПФУ прокоментували ситуацію

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Українцям затримали пенсії через "касові розриви надходження єдиного соціального внеску". Так у Пенсійному фонді України прокоментували ситуацію із затримками виплат, передає УНН

"Зміщення графіку фінансування виплат зумовлено касовими розривами надходження єдиного соціального внеску", - йдеться у повідомленні.

У ПФУ також відзначили, що з початку місяця на виплату пенсій спрямовано 24,9 млрд грн, зокрема 1,7 млрд грн протягом 24 липня.

"Виплата пенсій у поточному місяці буде забезпечена фінансовим ресурсом в повному обсязі", - запевнили у ПФУ.

Раніше причину затримки виплати пенсій назвали в "Укрпошті".

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