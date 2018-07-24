Затримка пенсій: у ПФУ прокоментували ситуацію

"Зміщення графіку фінансування виплат зумовлено касовими розривами надходження єдиного соціального внеску", - йдеться у повідомленні.

У ПФУ також відзначили, що з початку місяця на виплату пенсій спрямовано 24,9 млрд грн, зокрема 1,7 млрд грн протягом 24 липня.

"Виплата пенсій у поточному місяці буде забезпечена фінансовим ресурсом в повному обсязі", - запевнили у ПФУ.

Раніше причину затримки виплати пенсій назвали в "Укрпошті".