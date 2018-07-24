Затримка пенсій: у ПФУ прокоментували ситуацію
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Українцям затримали пенсії через "касові розриви надходження єдиного соціального внеску". Так у Пенсійному фонді України прокоментували ситуацію із затримками виплат, передає УНН.
"Зміщення графіку фінансування виплат зумовлено касовими розривами надходження єдиного соціального внеску", - йдеться у повідомленні.
У ПФУ також відзначили, що з початку місяця на виплату пенсій спрямовано 24,9 млрд грн, зокрема 1,7 млрд грн протягом 24 липня.
"Виплата пенсій у поточному місяці буде забезпечена фінансовим ресурсом в повному обсязі", - запевнили у ПФУ.
Раніше причину затримки виплати пенсій назвали в "Укрпошті".