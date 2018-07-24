Задержка пенсий: в ПФУ прокомментировали ситуацию

"Смещение графика финансирования выплат обусловлено кассовыми разрывами поступления единого социального взноса", - говорится в сообщении.

В ПФУ также отметили, что с начала месяца на выплату пенсий направлено 24,9 млрд грн, в частности 1,7 млрд грн в течение 24 июля.

"Выплата пенсий в текущем месяце будет обеспечена финансовым ресурсом в полном объеме", - заверили в ПФУ.

Ранее причину задержки выплаты пенсий назвали в "Укрпочте".