Задержка пенсий: относительно действий руководства ПФУ проведут служебное расследование
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Правительство будет инициировать проведение служебного расследования относительно действий руководства ПФУ из-за задержки пенсионных выплат. Об этом в сети Facebook сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН.
"Украинские пенсионеры должны получать пенсии вовремя. Это аксиома. Об этом сказал во время правительственного совещания по ситуации вокруг пенсионных выплат в июле. Подчеркиваю: центральный бюджет никаких задолженностей перед Пенсионным Фондом не имеет. И тот факт, что сегодня наблюдаем задержки по некоторым регионам - это персональная ответственность руководства Фонда. Пенсионеры заслужили уважение и защиту. А создавать людям дополнительные проблемы - недопустимая вещь, которую терпеть не собираюсь. Что именно привело к сбою - выясним. А заодно проведем служебное расследование - и относительно действий руководства ПФУ, и относительно действий руководителей подразделений Фонда на местах", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в "Укрпочте" назвали причину задержки выплаты пенсий.
Напомним, в ПФУ сообщили, что украинцам задержали пенсии из-за "кассовых разрывов поступления единого социального взноса".