Задержка пенсий: относительно действий руководства ПФУ проведут служебное расследование

"Украинские пенсионеры должны получать пенсии вовремя. Это аксиома. Об этом сказал во время правительственного совещания по ситуации вокруг пенсионных выплат в июле. Подчеркиваю: центральный бюджет никаких задолженностей перед Пенсионным Фондом не имеет. И тот факт, что сегодня наблюдаем задержки по некоторым регионам - это персональная ответственность руководства Фонда. Пенсионеры заслужили уважение и защиту. А создавать людям дополнительные проблемы - недопустимая вещь, которую терпеть не собираюсь. Что именно привело к сбою - выясним. А заодно проведем служебное расследование - и относительно действий руководства ПФУ, и относительно действий руководителей подразделений Фонда на местах", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в "Укрпочте" назвали причину задержки выплаты пенсий.

Напомним, в ПФУ сообщили, что украинцам задержали пенсии из-за "кассовых разрывов поступления единого социального взноса".