В Минсоцполитики готовят новый порядок выплаты пенсий украинцам на оккупированных территориях

"Мы отрабатываем механизм. Готовится новый порядок на основе решения суда. Суд постановил, что незаконным является проведение проверок и дополнительный контроль", - сообщил Шамбир.

В то же время он отметил, что главная проблема заключается в невозможности платить пенсии на оккупированных территориях, ведь доступ туда отсутствует.

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"Доступа туда нет абсолютно. Банковская система не работает, органов Пенсионного фонда там нет, мы не знаем, эти люди живы или нет, то есть связи абсолютно нет. Наша основная задача - это выплата пенсий непосредственно человеку. Если мы будем платить его представителю, или по доверенности любому, то есть риск того, что человек эти деньги не получит. Поэтому мы и ставим задачу - выплата непосредственно человеку, именно с этим и связан контроль. Мы должны контролировать, находится ли человек на подконтрольной территории, и получает ли пенсию сам. Потому что есть очень много случаев, когда по решению судов выплачивается через представителя, и мы уже сейчас обнаруживаем случаи, что пенсия выплачивается даже боевикам", - рассказал замминистра.

Он отметил, что будут проводиться мероприятия для того, чтобы избежать получения пенсий третьими лицами.

"С другой стороны, мы делаем все, чтобы перемещенные не имели никаких проблем с получением пенсии. Для этого мы упростили проверки: человек уже может не обращаться в Пенсионный фонд или орган соцзащиты, он будет получать пенсию в Ощадбанке, который будет проводить идентификацию человека и сообщать нам. Мы упрощаем механизм этого получения, но в отношении тех людей, которые перемещаются на неподконтрольную территорию, мы должны контролировать есть ли они, получают ли они пенсию сами", - пояснил Шамбир.

Ранее в правительстве пообещали урегулировать вопрос выплаты пенсий на оккупированных территориях.