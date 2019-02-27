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В правительстве считают, что все переселенцы получают пенсию вовремя

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 февраля. УНН. Все задолженности пенсионерам-переселенцам выплачиваются согласно законам Украины. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

"Сегодня все люди, которые реально есть переселенцами, которые постоянно проживают на территории, подконтрольной украинской власти, все необходимые пенсионные выплаты получают. Об установлении других механизмов, над этим сегодня Министерство социальной политики работает. Тем не менее, все пенсионные выплаты мы стараемся делать своевременно и в полном объеме", - отметил вице-премьер.

По его словам, задолженность создало не украинское государство - все проблемы с выплатами пенсий были вызваны захватом Россией части территории Донецкой и Луганской областей, поэтому ответственность за социальные проблемы несет исключительно РФ.

"Любые проблемы с выплатой пенсий на оккупированной территории были вызваны исключительно увлечением этой территории РФ, и вся ответственность за эти социальные проблемы, которые там сегодня происходят, и то, в каком ужасном состоянии там вся социальная сфера, лежит исключительно на оккупационной власти, в частности РФ. Мы определенно ищем механизмы, у нас нет истории о том, что средства куда-то идут. Все долги, которые есть перед любыми людьми, мы выплачиваем согласно законам Украины ", - добавил Розенко.

При этом он подчеркнул, что все свои обязательства государство перед переселенцами выполняет.

Напомним, Министерство социальной политики Украины еще работает над проектом порядка социальных выплат внутренне перемещенным лицам, который может быть вынесен на рассмотрение правительства в 2019 году.

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда 20 декабря 2018 оставил без удовлетворения кассационную жалобу Кабмина на решение Окружного административного суда города Киева от 29 июня 2017 года, чем фактически признал незаконными проверки внутренне перемещенных лиц для получения социальных выплат.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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