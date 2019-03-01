С марта начнется индексация пенсий
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. С марта в Украине начнется индексация пенсий, однако, произойдет автоматический перерасчет пенсионных выплат в первый месяц весны только для 10,2 миллиона пенсионеров, а средний размер повышения составит 255 гривен. Об этом ранее сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева, передает УНН.
"Во исполнение закона об обязательном пенсионном страховании правительством был определен порядок и дата ежегодной индексации, а именно с 1 марта 2019 года", - сообщил министр.
По его словам, коэффициент увеличения показателя средней заработной платы, дохода, с которого были уплачены взносы, составляет 1,17.
"На 1 марта 2019 года пенсии будут автоматически перечислены для 10,2 миллиона пенсионеров, а средний размер повышения составит 255 грн. Это не значит, что все получат одинаково 255 гривен, ведь средства распределяются в соответствии с формулой. Реальное повышение произойдет для 8 миллионов пенсионеров, но повышение не будет меньше 100 гривен", - пояснил Рева.
Чиновник также отметил доплаты к пенсионным выплатам для тех пенсионеров, которые имеют полный страховой стаж, но из-за малого размера заработка имеют низкую пенсию.
"В 2019 году предлагается осуществить доплату к пенсии 1 млн 900 тысячам пенсионеров в размере 2410 гривен. Почему именно такая сумма? Речь идет о дополнительном ресурсе, который был получен от закона о "евробляхах", и впервые в Украине возвращен в пользу пенсионеров", - добавил министр.
"Обращаю внимание на то, что речь идет о поддержке для тех граждан, которые имеют полный страховой стаж, кто много работал, но имеет низкие пенсии", - заявил Рева.
Напомним, в правительстве считают, что все переселенцы получают пенсию вовремя.