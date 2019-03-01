Украинцы в марте получат субсидии наличными

"Пенсионный фонд, "Укрпочта" и "Ощадбанк" уже получили 731 реестр получателей субсидий. Выплаты субсидий пенсионерам начнутся с 4 марта одновременно с пенсионными выплатами, а с 12 марта люди, которые не являются пенсионерами, получат средства на оплату жилищно-коммунальных услуг в отделениях "Ощадбанка" после предъявления паспорта и идентификационного кода", - сообщил ранее министр социальной политики Андрей Рева.

Такое понятие как обязательный платеж отменяется. Домохозяйство получит субсидию наличными и должен самостоятельно рассчитаться за потребленный газ, тепло, воду, электроэнергию, а средства, которые останутся после оплаты коммуналки, может использовать по своему усмотрению.

Оплата коммунальных платежей после 20 марта не будет влиять на субсидию в следующем месяце. Однако, если по состоянию на май 2019 года у домохозяйства будет просроченная более месяца задолженность за услуги более 340 гривен, субсидию на новый период 2019-2020 годов не будут назначать.

Ежегодно в мае происходит процесс переназначения субсидий на новый год. Поэтому всем получателям субсидий нужно обязательно подать заявление и декларацию о доходах в управление социальной защиты населения. Автоматическое переназначение помощи касаться только тех, кто обратился за субсидией впервые в 2019 году.

Параллельно с запущенной в марте моделью монетизации, предусматривающий выплату субсидий наличными, будет действовать запущенная с января 2019 года монетизация, которая предусматривает расчеты за потребленные услуги субсидиантамы через "Ощадбанк", и по результатам уже этого отопительного сезона выплату неиспользованных субсидий получателям наличными.

Так, все, кому назначена субсидия с 2018 года, получат в марте наличные для оплаты коммунальных платежек за февраль 2019 года. Соответственно, в апреле придут средства для расчета за потребленные в марте услуги, в мае - за апрельскую коммуналку.

Напомним, с марта в Украине начнется индексация пенсий, однако, произойдет автоматический перерасчет пенсионных выплат в первый месяц весны только для 10,2 миллиона пенсионеров, а средний размер повышения составит 255 гривен.