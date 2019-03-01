На выплату субсидий наличными в марте направят более 5,6 млрд грн

"Всего для обеспечения выплат субсидий наличными в марте месяце будет направлено 5 млрд 663 211 000 195 грн 29 копеек", - отметил министр.



По его словам, эти средства выделены в рамках отдельной программы, распорядителем которой является Минсоцполитики.



При этом он добавил, что получатели субсидии в наличной форме получат полный счет за услуги ЖКХ и должны оплатить его полученными деньгами. В то же время наличие долга автоматически отменит получения субсидии.



Напомним, с марта в Украине начнется выплата субсидий в наличной форме - еще одна модель монетизации субсидий, когда "живые" деньги для расчетов за коммунальные услуги будут выплачиваться непосредственно получателям субсидии.



С мая прошлого года отказ в предоставлении субсидии получили 480 000 домохозяйств, из них 3,5 тысячи домохозяйств получили отказ в этом году.