Майже 300 тисяч жителів Черкащини отримає субсидію готівкою
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Майже 300 тис. жителів Черкаської області отримає субсидію на оплату житлово-комунальних послуг готівкою. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час виступу в Черкасах, передає кореспондент УНН.
"Ми розпочали монетизацію субсидій. Що це означає? Відтепер держава даватиме гроші не комунальним підприємствам, а самим споживачам. У Черкаській області готівкою у березні отримають субсидію 293 тис. домогосподарств", - зазначив голова держави.
При цьому він додав, що також для 363 тис. жителів області будуть перераховані пенсії. Також малозабезпечені пенсіонери області додаткову виплату щорічної компенсації. На Черкащині таких 83 тисячі – вони отримають по 2410 грн.
Нагадаємо, українські субсидіанти зможуть отримувати грошову допомогу з 12 березня цього року. Їх начислятимуть 12 числа кожного місяця.
На виплату субсидій на оплату житлово-комунальних послуг готівкою в березні направлять понад 5,6 млрд грн.