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Майже 300 тисяч жителів Черкащини отримає субсидію готівкою

Майже 300 тисяч жителів Черкащини отримає субсидію готівкою

Київ • УНН

 • 9114 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Майже 300 тис. жителів Черкаської області отримає субсидію на оплату житлово-комунальних послуг готівкою. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час виступу в Черкасах, передає кореспондент УНН.

"Ми розпочали монетизацію субсидій. Що це означає? Відтепер держава даватиме гроші не комунальним підприємствам, а самим споживачам. У Черкаській області готівкою у березні отримають субсидію 293 тис. домогосподарств", - зазначив голова держави.

При цьому він додав, що також для 363 тис. жителів області будуть перераховані пенсії. Також малозабезпечені пенсіонери області додаткову виплату щорічної компенсації. На Черкащині таких 83 тисячі – вони отримають по 2410 грн.

Нагадаємо, українські субсидіанти зможуть отримувати грошову допомогу з 12 березня цього року. Їх начислятимуть 12 числа кожного місяця.

На виплату субсидій на оплату житлово-комунальних послуг готівкою в березні направлять понад 5,6 млрд грн.

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