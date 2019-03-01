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Субсидії виплачуватимуть грошима з 12 березня

Субсидії виплачуватимуть грошима з 12 березня

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Українські субсидіанти зможуть отримувати грошову допомогу з 12 березня цього року. Їх начислятимуть 12 числа кожного місяця, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Ощадбанку.

Отримувачі субсидії, які не є пенсіонерами, для одержання грошей мають пред'явити лише паспорт та ідентифікаційний код. Якщо субсидіант не має рахунку в Ощадбанку, Мінсоцполітики надішле адресне повідомлення про суму субсидії та механізми її виплати.

Для зручності Ощадбанк пропонує пройти реєстрацію на офіційному сайті, що дасть змогу самостійно обрати найближче відділення, дату і час отримання субсидії через борг.

Також при отриманні першої субсидії буде запропоновано відкрити поточний рахунок для SMS-оповіщень про надходження коштів, які автоматично надходитимуть на рахунок.

При цьому субсидіантам-пенсіонерам додаткова реєстрація для отримання коштів не потрібна - субсидію нараховуватимуть разом із пенсією.

Раніше УНН повідомляв, що на виплату субсидій на оплату послуг житлово-комунальних послуг готівкою в березні направлять понад 5,6 млрд грн.

Нагадаємо, з березня в Україні розпочнеться виплата субсидій у готівковій формі - ще одна модель монетизації субсидій, коли "живі" гроші для розрахунків за комунальні послуги виплачуватимуться безпосередньо одержувачам субсидії. 

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