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Субсидии будут выплачивать деньгами с 12 марта

Субсидии будут выплачивать деньгами с 12 марта

Киев  •  УНН

 • 16897 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Украинские субсидианты смогут получать денежную помощь по 12 марта этого года. Их начислятимуть 12 числа каждого месяца, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

Получатели субсидии, которые не являются пенсионерами, для получения денег должны предъявить только паспорт и идентификационный код. Если субсидиант не имеет счета в Сбербанке, Минсоцполитики пришлет адресное сообщение о сумме субсидии и механизмы ее выплаты.

Для удобства Сбербанк предлагает пройти регистрацию на официальном сайте, что позволит самостоятельно выбрать ближайшее отделение, дату и время получения субсидии за долги.

Также при получении первой субсидии будет предложено открыть текущий счет для SMS-оповещений о поступлении средств, которые автоматически будут поступать на счет.

При этом субсидиантам-пенсионерам дополнительная регистрация для получения средств не требуется - субсидию будут начислять вместе с пенсией.

Ранее УНН сообщал, что на выплату субсидий на оплату услуг жилищно-коммунальных услуг наличными в марте направят более 5,6 млрд грн.

Напомним, с марта в Украине начнется выплата субсидий в наличной форме - еще одна модель монетизации субсидий, когда "живые" деньги для расчетов за коммунальные услуги будут выплачиваться непосредственно получателям субсидии.

Украинские Национальные Новости

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