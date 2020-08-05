Матиос о взрыве в Бейруте: украинское правительство должно было назначить инспекцию техногенно-опасных мест

КИЕВ. 5 августа. УНН. Бывший Главный военный прокурор, юрист Анатолий Матиос считает, что сегодня должна собраться Верховная Рада, а правительство должно создать комиссию, которая должна проинспектировать соотвествие хранения и содержания опасных мест, которые могут привести к человеческим жертвам. Об этом он сказал в эфире телеканала ZIK, передает УНН.