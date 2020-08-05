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Матіос про вибух у Бейруті: український уряд мав би призначити інспекцію техногенно-небезпечних місць

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Колишній Головний військовий прокурор, юрист Анатолій Матіос вважає, що сьогодні мала б зібратись Верховна Рада, а уряд мав би створити комісію, яка повинна проінспектувати належність зберігання та утримання небезпечних місць, які можуть призвести до людських жертв. Про це він сказав в ефірі телеканалу ZIK, передає УНН.

“Зараз мала би зібратись Верховна Рада. Ми в студії не бачимо жодного Слуги народу", - сказав Анатолій Матіос.

За його словами, інспекцією могильників радіоактивних відходів та інших техногенних об’єктів мав б зайнятись голова монобільшості Давид Арахамія та колишній народний депутат Давид Жванія.

“Сьогодні рішення уряду мало би бути озвучено так: “Створена комісія, яка повинна проінспектувати належність зберігання, утримання всіх інших небезпечних місць, які можуть призвести до людських жертв. Цього не зроблено”, - додав Анатолій Матіос.

За його словами, вибух у Бейруті може зруйнувати хитку конструкцію миру на Близькому Сході.

“Цей вибух може зруйнувати ту хитку конструкцію миру, яка є на Близькому Сході. Це якісь конспірологічні речі або ті, які сталися внаслідок того, хто контролював порт”, - сказав Анатолій Матіос.

Нагадаємо, 4 серпня на складах порту Бейрута стався потужний вибух

За словами губернатора Бейруту, вибух залишив 300 тис. людей без притулку та завдав збитків на понад 3 млрд доларів.

Наразі кількість загиблих від вибуху у Бейруті перевищила 100 осіб, понад 4000 людей постраждали.

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