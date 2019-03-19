Матери задержанного крымского татарина отказали в свидании с сыном

"Следственный отдел УФСБ по Республике Крым и г. Севастополя отказал матери Эскендера Абдулганиева, Эмине Абдулганиевой, в свидании с сыном", - говорится в сообщении.

Следователь-криминалист заявил, что предоставление свиданий Абдулганиеву может привести к передаче информации близким родственникам и другим лицам, в отношении которых в дальнейшем могут приходить следственные мероприятия.

Напомним, 14 февраля к задержанному Эскендеру Абдулганиеву не допустили адвоката.

Как сообщал УНН, МИД призвал международное сообщество отреагировать на обыски в Крыму.