Матери задержанного крымского татарина отказали в свидании с сыном
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Российское следствие отказало в свидании матери задержанного Эскендера Абдулганиева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook правозащитной организации "Крымская солидарность".
"Следственный отдел УФСБ по Республике Крым и г. Севастополя отказал матери Эскендера Абдулганиева, Эмине Абдулганиевой, в свидании с сыном", - говорится в сообщении.
Следователь-криминалист заявил, что предоставление свиданий Абдулганиеву может привести к передаче информации близким родственникам и другим лицам, в отношении которых в дальнейшем могут приходить следственные мероприятия.
Напомним, 14 февраля к задержанному Эскендеру Абдулганиеву не допустили адвоката.
Как сообщал УНН, МИД призвал международное сообщество отреагировать на обыски в Крыму.