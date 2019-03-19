Матері затриманого кримського татарина відмовили у побаченні з сином
Київ • УНН
КИЕВ. 19 березня. УНН. Російське слідство відмовило в побаченні матері затриманого Ескендера Абдулганієва. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook правозахисної організації "Кримська солідарність".
"Слідчий відділ УФСБ по Республіці Крим та м.Севастополя відмовив матері Ескендера Абдулганіева, Еміні Абдулганієвій, в побаченні з сином", - йдеться у повідомленні.
Слідчого-криміналіст заявив, що надання побачень Абдулганіеву може спричинити передачу інформації близьким родичам та іншим особам, щодо яких в подальшому можуть приходити слідчі заходи.
Нагадаємо, 14 лютого до затриманого Ескендера Абдулганієва не допустили адвоката.
Як повідомляв УНН, МЗС закликало міжнародну спільноту відреагувати на обшуки в Криму.