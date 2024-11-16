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Матч Лиги наций прервали после скандирования фанатов: команда Косово покинула поле

Матч Лиги наций прервали после скандирования фанатов: команда Косово покинула поле

Киев  •  УНН

 • 4343 просмотра

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Сборная Косово покинула поле на 93-й минуте матча против Румынии из-за просербских скандирований болельщиков. Игроки отказались возвращаться на поле, и матч был прерван при счете 0-0.

Матч Лиги Наций был отменен в пятницу вечером после драки и вероятного оскорбительного скандирования - одна команда покинула поле на последней минуте после того, как "обиделась" на выкрики болельщиков, сообщает Daily Mail, пишет УНН.

Детали

Игроки Косово покинули поле на 93-й минуте игры против Румынии после того, как домашние болельщики, как сообщается, скандировали о Сербии, которая отказывается признать независимость Косово.

УЕФА не объяснила, почему игра была прервана, но, как сообщается, игроки Косово были расстроены, услышав просербские лозунги.

Пока румынские игроки оставались на поле при температуре -2C, игроки Косово, как сообщается, "жевали пиццу в гостевой раздевалке и отказывались возвращаться". Матч в конце концов был прерван через час после того, как был остановлен при счете 0-0.

"К сожалению, в конце матча уважение было потеряно. И именно поэтому мы решили покинуть поле. Затем мы поговорили с игроками и остальными", - сказал тренер команды Косово Франко Фода.

"Но проблема в том, что ситуация на стадионе не изменилась, и мы все решили не возвращаться на поле и не продолжать матч. Мне жаль, поскольку команда сегодня провела великолепную игру", - отметил он.

На матче Лиги наций в Париже фанаты освистали гимн Израиля, произошло несколько столкновений15 нояб. 2024, 06:57 • 14654 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

спорт
uefaУЕФА
izrailИзраиль
serbiyaСербия
parizhПариж
ruminiyaРумыния
kosovoКосово