Мать и сын погибли в результате российской атаки по Киеву, женщина не дожила до дня рождения
Киев • УНН
В Шевченковском районе Киева, в результате атаки дронами, погибли мать и сын. В Святошинском районе подтверждены 6 пострадавших, среди которых четверо детей.
В Шевченковском районе столицы, в результате вражеской атаки дронами, погибли мать и сын: женщина не дожила 2 дня до своего дня рождения. Также подтверждены 6 пострадавших в Святошинском районе Киева. Передает УНН со ссылкой на страницу руководителя Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.
В результате атаки российскими дронами сегодня в Шевченковском районе погибли мать и сын — 1960 и 1997 года рождения. Погибшая женщина не дожила 2 дня до своего дня рождения...
Другой дрон прицельно ударил по дому в Святошинском районе.
Там уже подтверждены 6 пострадавших, из них четверо - детки.
Чиновник уточнил также, что в одной из квартир ранения получили брат с сестрой и их отец. Они госпитализированы.
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В общем, по информации начальника КГВА, после дроновой атаки по столице Украины, - 2 погибших, 6 пострадавших.
Среди пострадавших четверо - детки, из них трое - госпитализированы.
Двум пострадавшим (ребенок 14 лет и женщина 47 лет) помощь оказали на месте. Также есть раненый в результате атаки баллистикой, добавил Ткаченко.
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