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Мать и сын погибли в результате российской атаки по Киеву, женщина не дожила до дня рождения

Киев • УНН

 • 6558 просмотра

В Шевченковском районе Киева, в результате атаки дронами, погибли мать и сын. В Святошинском районе подтверждены 6 пострадавших, среди которых четверо детей.

Мать и сын погибли в результате российской атаки по Киеву, женщина не дожила до дня рождения

В Шевченковском районе столицы, в результате вражеской атаки дронами, погибли мать и сын: женщина не дожила 2 дня до своего дня рождения. Также подтверждены 6 пострадавших в Святошинском районе Киева. Передает УНН со ссылкой на страницу руководителя Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

В результате атаки российскими дронами сегодня в Шевченковском районе погибли мать и сын — 1960 и 1997 года рождения. Погибшая женщина не дожила 2 дня до своего дня рождения...

- сообщил Ткаченко

Другой дрон прицельно ударил по дому в Святошинском районе.

Там уже подтверждены 6 пострадавших, из них четверо - детки.

- говорится в сообщении.

Чиновник уточнил также, что в одной из квартир ранения получили брат с сестрой и их отец. Они госпитализированы.

Россияне выпустили по Украине 4 баллистические ракеты и 142 дрона: Зеленский отреагировал на ночную атаку рф07.05.25, 10:33 • 1632 просмотра

В общем, по информации начальника КГВА, после дроновой атаки по столице Украины, - 2 погибших, 6 пострадавших.

Среди пострадавших четверо - детки, из них трое - госпитализированы.

Двум пострадавшим (ребенок 14 лет и женщина 47 лет) помощь оказали на месте. Также есть раненый в результате атаки баллистикой, добавил Ткаченко.

Число пострадавших из-за массированной атаки рф на Киев продолжает расти: новые кадры последствий07.05.25, 09:12 • 22440 просмотров

Игорь Тележников

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