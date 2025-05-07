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Мати і син загинули внаслідок російської атаки по Києву, жінка не дожила до дня народження

Київ • УНН

 • 7046 перегляди

В Шевченківському районі Києва, внаслідок атаки дронами, загинули мати й син. У Святошинському районі підтверджено 6 постраждалих, серед яких четверо дітей.

Мати і син загинули внаслідок російської атаки по Києву, жінка не дожила до дня народження

В Шевченківському районі столиці, внаслідок ворожої атаки дронами, загинули мати й син: жінка не дожила 2 дні до свого дня народження. Також підтверджено 6 постраждалих у Святошинському районі Києва. Передає УНН із посиланням на сторінку керівника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

Внаслідок атаки російськими дронами сьогодні в Шевченківському районі загинули мати й син — 1960 та 1997 року народження. Загибла жінка не дожила 2 дні до свого дня народження...

- повідомив Ткаченко

Інший дрон прицільно вдарив по будинку в Святошинському районі.

Там вже підтверджено 6 постраждалих, з них четверо - дітки.

- ідеться у повідомленні.

Посадовець уточнив також, що в одній з квартир поранення отримали брат з сестрою та їхній батько. Вони госпіталізовані.

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Загалом, за інформацією начальника КМВА, після дронової атаки по столиці України, - 2 загиблих, 6 постраждалих.

Серед постраждалих четверо - дітки, з них троє - госпіталізовані.

Двом постраждалим (дитина 14 років та жінка 47 років) допомогу надали на місці. Також маємо пораненого внаслідок атаки балістикою, додав Ткаченко.

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