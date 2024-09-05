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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Массированная атака БПЛА на Киевщину: попаданий и пострадавших среди населения нет, из-за падения обломков повреждены дома

Массированная атака БПЛА на Киевщину: попаданий и пострадавших среди населения нет, из-за падения обломков повреждены дома

Киев  •  УНН

5 сентября 2024, 08:04  •  15147 просмотра

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Во время 11-часовой атаки БПЛА на Киевскую область попаданий в объекты инфраструктуры не было. Из-за падения обломков повреждены 6 частных домов, пострадавших среди населения нет.

Из-за массированной атаки рф ударными беспилотниками в Киевской области тревога длилась 11 часов. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавших среди населения нет.  Из-за падения обломков БПЛА повреждены 6 частных домов.  В трех районах области горела травяная подстилка. Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН

Очередная массированная атака врага ударными дронами на Киевщину. Тревога продолжалась 11 часов.  В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавшие среди населения отсутствуют

- написал Кравченко в Facebook.

По его словам, в результате падения обломков сбитых целей есть повреждения 6 частных домов. В них выбиты окна, повреждена кровля. Также повреждены хозяйственная постройка и авто. Кроме того, побиты окна в одном из многоквартирных домов.

В трех районах области ликвидированы пожары травяной подстилки.

"В очередной раз обращаемся к каждому жителю области - во время воздушной тревоги находитесь в укрытиях. Ответственно относитесь к своей безопасности", - добавил Кравченко. 

Над Україною за ніч збили 60 з 78 "шахедів", 15 - втрачено, два - повернулися у росію, один - полетів у білорусь5 сентября 2024, 07:44 • 12144 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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