Массированная атака БПЛА на Киевщину: попаданий и пострадавших среди населения нет, из-за падения обломков повреждены дома
Киев • УНН
Во время 11-часовой атаки БПЛА на Киевскую область попаданий в объекты инфраструктуры не было. Из-за падения обломков повреждены 6 частных домов, пострадавших среди населения нет.
Из-за массированной атаки рф ударными беспилотниками в Киевской области тревога длилась 11 часов. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавших среди населения нет. Из-за падения обломков БПЛА повреждены 6 частных домов. В трех районах области горела травяная подстилка. Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.
Очередная массированная атака врага ударными дронами на Киевщину. Тревога продолжалась 11 часов. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавшие среди населения отсутствуют
По его словам, в результате падения обломков сбитых целей есть повреждения 6 частных домов. В них выбиты окна, повреждена кровля. Также повреждены хозяйственная постройка и авто. Кроме того, побиты окна в одном из многоквартирных домов.
В трех районах области ликвидированы пожары травяной подстилки.
"В очередной раз обращаемся к каждому жителю области - во время воздушной тревоги находитесь в укрытиях. Ответственно относитесь к своей безопасности", - добавил Кравченко.
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