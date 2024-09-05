Масована атака БПЛА на Київщину: влучань та постраждалих серед населення немає, через падіння уламків пошкоджені будинки
Київ • УНН
Під час 11-годинної атаки БПЛА на Київську область влучань в об'єкти інфраструктури не було. Через падіння уламків пошкоджено 6 приватних будинків, постраждалих серед населення немає.
Через масовану атаку рф ударними безпілотниками в Київській області тривога тривала 11 годин. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано. Постраждалих серед населення немає. Через падіння уламків БПЛА пошкоджені 6 приватних будинків. В трьох районах області горіла трав’яна підстилка. Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, передає УНН.
Чергова масована атака ворога ударними дронами на Київщину. Тривога тривала 11 годин. В регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано. Постраждалі серед населення відсутні
За його словами, внаслідок падіння уламків збитих цілей є пошкодження 6 приватних будинків. В них вибиті вікна, пошкоджено покрівлю. Також ушкоджено господарчу будівлю та авто. Крім того, побиті вікна в одному із багатоквартирних будинків.
В трьох районах області ліквідовано пожежі трав’яної підстилки.
"Вкотре звертаємося до кожного жителя області – під час повітряної тривоги перебувайте в укриттях. Відповідально ставтеся до своєї безпеки", - додав Кравченко.
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