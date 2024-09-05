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Масована атака БПЛА на Київщину: влучань та постраждалих серед населення немає, через падіння уламків пошкоджені будинки

Масована атака БПЛА на Київщину: влучань та постраждалих серед населення немає, через падіння уламків пошкоджені будинки

Київ • УНН

 • 23570 перегляди

Під час 11-годинної атаки БПЛА на Київську область влучань в об'єкти інфраструктури не було. Через падіння уламків пошкоджено 6 приватних будинків, постраждалих серед населення немає.

Через масовану атаку рф ударними безпілотниками в Київській області тривога тривала 11 годин. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано. Постраждалих серед населення немає.  Через падіння уламків БПЛА пошкоджені  6 приватних будинків.  В трьох районах області горіла трав’яна підстилка. Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, передає УНН

Чергова масована атака ворога ударними дронами на Київщину. Тривога тривала 11 годин.  В регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано. Постраждалі серед населення відсутні

- написав Кравченко у Facebook.

За його словами, внаслідок падіння уламків збитих цілей є пошкодження 6 приватних будинків. В них вибиті вікна, пошкоджено покрівлю. Також ушкоджено господарчу будівлю та авто. Крім того, побиті вікна в одному із багатоквартирних будинків.

В трьох районах області ліквідовано пожежі трав’яної підстилки.

"Вкотре звертаємося до кожного жителя області – під час повітряної тривоги перебувайте в укриттях. Відповідально ставтеся до своєї безпеки", - додав Кравченко. 

Над Україною за ніч збили 60 з 78 "шахедів", 15 - втрачено, два - повернулися у росію, один - полетів у білорусь05.09.24, 10:44 • 16245 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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