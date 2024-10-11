Масштабное ДТП на объездной Львова унесло жизни уже двух человек
Киев • УНН
На автодороге М-06 Киев-Чоп произошла массовая авария с участием автобуса "Варшава-Одесса", грузовика "Новая Почта" и легковых авто. Количество погибших возросло до двух, ранее сообщалось о 27 раненых.
Количество погибших из-за масштабного ДТП с участием автобуса "Варшава-Одесса", грузовика "Новая Почта" и легковых автомобилей на объездной Львова возросло до двух, сообщил в пятницу глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram, пишет УНН.
По той информации, которая есть сейчас, количество погибших возросло до двух. Искренние соболезнования родным
Дополнение
Сегодня, 11 октября, около 06:30, на объездной Львова, в районе села Чишки, на автодороге М-06 Киев - Чоп произошло массовое ДТП с пострадавшими с участием автобуса международных перевозок "Варшава - Одесса", грузового автомобиля "Новая Почта" и нескольких легковых транспортных средств.
Ранее было известно об одном погибшем и 27 раненых.