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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Масштабное ДТП на объездной Львова унесло жизни уже двух человек

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11 октября 2024, 05:19  •  4733 просмотра

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На автодороге М-06 Киев-Чоп произошла массовая авария с участием автобуса "Варшава-Одесса", грузовика "Новая Почта" и легковых авто. Количество погибших возросло до двух, ранее сообщалось о 27 раненых.

Количество погибших из-за масштабного ДТП с участием автобуса "Варшава-Одесса", грузовика "Новая Почта" и легковых автомобилей на объездной Львова возросло до двух, сообщил в пятницу глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram, пишет УНН.

По той информации, которая есть сейчас, количество погибших возросло до двух. Искренние соболезнования родным

- написал Козицкий.

Дополнение

Сегодня, 11 октября, около 06:30, на объездной Львова, в районе села Чишки, на автодороге М-06 Киев - Чоп произошло массовое ДТП с пострадавшими с участием автобуса международных перевозок "Варшава - Одесса", грузового автомобиля "Новая Почта" и нескольких легковых транспортных средств. 

Ранее было известно об одном погибшем и 27 раненых.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
varshavaВаршава
odessaОдесса