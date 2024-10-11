Масштабна ДТП на об'їзній Львова забрала життя вже двох людей
Київ • УНН
На автодорозі М-06 Київ-Чоп сталася масова аварія за участю автобуса "Варшава-Одеса", вантажівки "Нова Пошта" та легкових авто. Кількість загиблих зросла до двох, раніше повідомлялося про 27 поранених.
Кількість загиблих через масштабну ДТП за участю автобуса "Варшава-Одеса", вантажівки "Нова Пошта" та легкових автомобілів на обʼїзній Львова зросла до двох, повідомив у п'ятницю голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram, пише УНН.
За тією інформацією, яка є зараз, кількість загиблих зросла до двох. Щирі співчуття рідним
Доповнення
Сьогодні, 11 жовтня, близько 06:30, на обʼїзній Львова, в районі села Чишки, на автодорозі М-06 Київ - Чоп сталася масова ДТП з потерпілими за участю автобуса міжнародних перевезень "Варшава – Одеса", вантажного автомобіля "Нова Пошта" та кількох легкових транспортних засобів.
Раніше було відомо про одного загиблого та 27 поранених.