Масштабный сбой: есть проблемы в работе Instagram, Twitter, Facebook и WhatsАpp

По состоянию на 15:30 по киевскому времени пользователи Instagram жалуются, что не могут подключиться к серверу (75%), авторизироваться (16%), а также отправлять или получать сообщения (8%).

Согласно сообщениям пользователей, больше с проблемами сталкиваются жители США, Бразилии, Аргентины, Турции, России, Индии, Эстонии, Латвии, Польши, Великобритании, Франции, Бельгии, Нидерландов, Японии, Испании, Италии и Туниса.

Украинцы жалуются на проблемы на незначительные проблемы в работе приложения в Киеве, Сумах, Ивано-Франковске и Черновцах.

По состоянию на 15:30 по киевскому времени пользователи Twitter жалуются, что не могут подключиться к серверу (77%), авторизироваться (19%), а также отправлять или получать сообщения (3%).

Больше всего страдают США, Бразилия, Аргентина, Перу, Мексика, Чили, Египет, Япония, Индия, Турция, Россия, Болгария, Греция, Италия, Испания, Франция, Германия, Нидерланды, Чехия, Польша, Беларусь, Венгрия, Хорватия, Австрия.

В Украине проблемы фиксируются в Киеве, Харькове, Днепре и Запорожье.

По состоянию на 15:40 по киевскому времени пользователи Facebook жалуются, что не могут подключиться к серверу (45%), авторизироваться (34%), а также отправлять или получать сообщения (20%).

Наибольшие проблемы наблюдаются в США, Мексике, Перу, Бразилии, Аргентине, Канаде, Японии, Австралии, Индии, Непале, Пакистане, Турции, Греции, Италии, Испании, Франции, Германии, Нидерландах, Чехии, Польши, Дании, Швеции и Румынии.

Среди украинских пользователей на проблемы жалуются жители Киева, Житомира, Миргорода и Запорожья.

По состоянию на 15:40 по киевскому времени пользователи WhatsАpp жалуются, что не могут подключиться к серверу (64%), авторизироваться (32%), а также отправлять или получать сообщения (3%).



Наибольшие проблемы с работой приложения есть в США, Мексике, Перу, Бразилии, Аргентине, Чили, Перу, Колумбии, Малайзии, Индии, Италии, Испании, Франции, Великобритании, Германии, Нидерландах и Австрии.

В Украине проблемы фиксируются в только в Киеве.

Добавим, что по состоянию на 15:30 в Telegram и Skype проблем больше нет.

Напомним, сегодня с утра в Telegram, Twitter, Facebook, Skype произошел масштабный сбой.

Как сообщал УНН, 2 недели назад также произошел масштабный сбой многих социальных сетей на приложений для общения.