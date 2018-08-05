Масштабний збій: є проблеми у роботі Instagram, Twitter, Facebook та WhatsАpp

КИЇВ. 5 липня. УНН. У соціальних мережах та додатках для спілкування Instagram, Twitter, Facebook та WhatsАpp станом на 15:30 фіксуються проблеми у роботі. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Downdetector, сервісу, який відстежує роботу інтернет-ресурсів.