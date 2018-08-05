Масштабний збій: є проблеми у роботі Instagram, Twitter, Facebook та WhatsАpp
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. У соціальних мережах та додатках для спілкування Instagram, Twitter, Facebook та WhatsАpp станом на 15:30 фіксуються проблеми у роботі. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Downdetector, сервісу, який відстежує роботу інтернет-ресурсів.
Станом на 15:30 за київським часом користувачі Instagram скаржаться, що не можуть підключитися до сервера (75%), авторизуватися (16%), а також відправляти або отримувати повідомлення (8%).
Згідно з повідомленнями користувачів, найбільше з проблемами стикаються жителі США, Бразилії, Аргентини, Туреччини, Росії, Індії, Естонії, Латвії, Польщі, Великої Британії, Франції, Бельгії, Нідерландів, Японії, Іспанії, Італії та Тунісу.
Українці жаліються на проблеми на незначні проблеми у роботі додатку у Києві, Сумах, Івано-Франківську та Чернівцях.
Станом на 15:30 за київським часом користувачі Twitter скаржаться, що не можуть підключитися до сервера (77%), авторизуватися (19%), а також відправляти або отримувати повідомлення (3%).
Найбільше страждають США, Бразилія, Аргентина, Перу, Мексика, Чилі, Єгипет, Японія, Індія, Туреччина, Росія, Болгарія, Греція, Італія, Іспанія, Франція, Німеччина, Нідерланди, Чехія, Польща, Білорусь, Угорщина, Хорватія, Австрія.
В Україні проблеми фіксуються у Києві, Харкові, Дніпрі та Запоріжжі.
Станом на 15:40 за київським часом користувачі Facebook скаржаться, що не можуть підключитися до сервера (45%), авторизуватися (34%), а також відправляти або отримувати повідомлення (20%).
Найбільші проблеми спостерігаються у США, Мексиці, Перу, Бразилії, Аргентині, Канаді, Японії, Австралії, Індії, Непалі, Пакистані, Туреччині, Греції, Італії, Іспанії, Франції, Німеччині, Нідерландах, Чехії, Польщі, Данії, Швеції та Румунії.
Серед українських користувачів на проблеми жаліються жителі Києва, Житомира, Миргорода та Запоріжжя.
Станом на 15:40 за київським часом користувачі WhatsАpp скаржаться, що не можуть підключитися до сервера (64%), авторизуватися (32%), а також відправляти або отримувати повідомлення (3%).
Найбільші проблеми з роботою додатку є у США, Мексиці, Перу, Бразилії, Аргентині, Чилі, Перу, Колумбії, Малайзії, Індії, Італії, Іспанії, Франції, Великій Британії, Німеччині, Нідерландах та Австрії.
В Україні проблеми фіксуються у лише у Києві.
Додамо, що станом на 15:30 у Telegram та Skype проблем більше немає.
Нагадаємо, сьогодні з ранку у Telegram, Twitter, Facebook, Skype стався масштабний збій.
Як повідомляв УНН, 2 тижні тому також стався масштабний збій багатьох соціальних мереж на додатків для спілкування.