Проблеми з роботою Telegram, Twitter та Facebook продовжуються, збій стався і у Skype
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. У соціальних мережах Telegram, Twitter та Facebook, Skype продовжуються фіксуватися проблеми в роботі після ранкових збоїв. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Downdetector, сервісу, який відстежує роботу інтернет-ресурсів.
Станом на 20:00 за київським часом користувачі Telegram скаржаться, що не можуть підключитися до сервера (50%), авторизуватися (30%), а також відправляти або отримувати повідомлення (19%).
Згідно з повідомленнями користувачів, найбільше з проблемами стикаються жителі Італії, США, Сирії, Росії, України, Білорусії, Латвії, Польщі, Австрії, Чехії, Великої Британії, Нідерландів, Іспанії, Туреччини, Киргизстану та Узбекистану.
Станом на 20:00 за київським часом користувачі Twitter скаржаться, що не можуть підключитися до сервера (50%), авторизуватися (29%), а також відправляти або отримувати повідомлення (19%).
Найбільше страждають США, Мексика, Японія, Німеччина, Італія, Франція, Велика Британія та Ірландія. Скаржаться на погану роботу соціальної мережі також жителі Москви, Кракова, Києва та Сан Пауло.
Станом на 20:00 за київським часом користувачі Facebook скаржаться, що не можуть підключитися до сервера (54%), авторизуватися (28%), а також відправляти або отримувати повідомлення (16%).
Найбільші проблеми спостерігаються у Венесуелі, США, Нідерландах, Бельгії, Великій Британії, Індії, Бангладеш.
Серед українських користувачів на проблеми жаліються тільки жителі Києва.
Збій у Skype стався близько 16:00, але проблеми є і досі.
Станом на 20:00 за київським часом користувачі скаржаться, що не можуть підключитися до сервера (36%), авторизуватися (36%), а також відправляти або отримувати повідомлення (27%).
Найбільші проблеми з роботою додатку є Японії, Великій Британії, Італії, Бельгії, Україні, Австрії, Латвії, Білорусії та Москві.
Нагадаємо, у соціальних мережах Telegram, Twitter та Facebook сьогодні з ранку стався збій.