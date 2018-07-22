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Проблеми з роботою Telegram, Twitter та Facebook продовжуються, збій стався і у Skype

Проблеми з роботою Telegram, Twitter та Facebook продовжуються, збій стався і у Skype

Київ • УНН

 • 35935 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. У соціальних мережах Telegram, Twitter та Facebook, Skype продовжуються фіксуватися проблеми в роботі після ранкових збоїв. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Downdetector, сервісу, який відстежує роботу інтернет-ресурсів.

Станом на 20:00 за київським часом користувачі Telegram скаржаться, що не можуть підключитися до сервера (50%), авторизуватися (30%), а також відправляти або отримувати повідомлення (19%).

Згідно з повідомленнями користувачів, найбільше з проблемами стикаються жителі Італії, США, Сирії, Росії, України, Білорусії, Латвії, Польщі, Австрії, Чехії, Великої Британії, Нідерландів, Іспанії, Туреччини, Киргизстану та Узбекистану.

Станом на 20:00 за київським часом користувачі Twitter скаржаться, що не можуть підключитися до сервера (50%), авторизуватися (29%), а також відправляти або отримувати повідомлення (19%).

Найбільше страждають США, Мексика, Японія, Німеччина, Італія, Франція, Велика Британія та Ірландія. Скаржаться на погану роботу соціальної мережі також жителі Москви, Кракова, Києва та Сан Пауло.

Станом на 20:00 за київським часом користувачі Facebook скаржаться, що не можуть підключитися до сервера (54%), авторизуватися (28%), а також відправляти або отримувати повідомлення (16%).

Найбільші проблеми спостерігаються у Венесуелі, США, Нідерландах, Бельгії, Великій Британії, Індії, Бангладеш.

Серед українських користувачів на проблеми жаліються тільки жителі Києва.

Збій у Skype стався близько 16:00, але проблеми є і досі.

Станом на 20:00 за київським часом користувачі скаржаться, що не можуть підключитися до сервера (36%), авторизуватися (36%), а також відправляти або отримувати повідомлення (27%).

Найбільші проблеми з роботою додатку є Японії, Великій Британії, Італії, Бельгії, Україні, Австрії, Латвії, Білорусії та Москві.

Нагадаємо, у соціальних мережах Telegram, Twitter та Facebook сьогодні з ранку стався збій.

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