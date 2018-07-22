Проблемы с работой Telegram, Twitter и Facebook продолжаются, сбой произошел и в Skype

По состоянию на 20:00 по киевскому времени пользователи Telegram жалуются, что не могут подключиться к серверу (50%), авторизироваться (30%), а также отправлять или получать сообщения (19%).



Согласно сообщениям пользователей, больше всего с проблемами сталкиваются жители Италии, США, Сирии, России, Украины, Белоруссии, Латвии, Польши, Австрии, Чехии, Великобритании, Нидерландов, Испании, Турции, Кыргызстана и Узбекистана.



По состоянию на 20:00 по киевскому времени пользователи Twitter жалуются, что не могут подключиться к серверу (50%), авторизироваться (29%), а также отправлять или получать сообщения (19%).



Больше всего страдают США, Мексика, Япония, Германия, Италия, Франция, Великобритания и Ирландия. Жалуются на плохую работу социальной сети также жители Москвы, Кракова, Киева и Сан Пауло.



По состоянию на 20:00 по киевскому времени пользователи Facebook жалуются, что не могут подключиться к серверу (54%), авторизироваться (28%), а также отправлять или получать сообщения (16%).



Наибольшие проблемы наблюдаются в Венесуэле, США, Нидерландах, Бельгии, Великобритании, Индии, Бангладеш.



Среди украинских пользователей на проблемы жалуются только жители Киева.



Сбой в Skype произошел около 16:00, но проблемы есть до сих пор.

По состоянию на 20:00 по киевскому времени пользователи жалуются, что не могут подключиться к серверу (36%), авторизироваться (36%), а также отправлять или получать сообщения (27%).

Наибольшие проблемы с работой приложения есть Японии, Великобритании, Италии, Бельгии, Украины, Австрии, Латвии, Белоруссии и Москве.

Напомним, в социальных сетях Telegram, Twitter и Facebook сегодня с утра произошел сбой.