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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 37872 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 101891 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 123941 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 131505 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168843 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153249 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141023 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 08:52 • 181124 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118328 просмотра

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Проблемы с работой Telegram, Twitter и Facebook продолжаются, сбой произошел и в Skype

Проблемы с работой Telegram, Twitter и Facebook продолжаются, сбой произошел и в Skype

Киев  •  УНН

 • 35928 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. В социальных сетях Telegram, Twitter и Facebook, Skype продолжаются фиксироваться проблемы в работе после утренних сбоев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Downdetector, сервиса, который отслеживает работу интернет-ресурсов.

По состоянию на 20:00 по киевскому времени пользователи Telegram жалуются, что не могут подключиться к серверу (50%), авторизироваться (30%), а также отправлять или получать сообщения (19%).

Согласно сообщениям пользователей, больше всего с проблемами сталкиваются жители Италии, США, Сирии, России, Украины, Белоруссии, Латвии, Польши, Австрии, Чехии, Великобритании, Нидерландов, Испании, Турции, Кыргызстана и Узбекистана.

По состоянию на 20:00 по киевскому времени пользователи Twitter жалуются, что не могут подключиться к серверу (50%), авторизироваться (29%), а также отправлять или получать сообщения (19%).

Больше всего страдают США, Мексика, Япония, Германия, Италия, Франция, Великобритания и Ирландия. Жалуются на плохую работу социальной сети также жители Москвы, Кракова, Киева и Сан Пауло.

По состоянию на 20:00 по киевскому времени пользователи Facebook жалуются, что не могут подключиться к серверу (54%), авторизироваться (28%), а также отправлять или получать сообщения (16%).

Наибольшие проблемы наблюдаются в Венесуэле, США, Нидерландах, Бельгии, Великобритании, Индии, Бангладеш.

Среди украинских пользователей на проблемы жалуются только жители Киева.

Сбой в Skype произошел около 16:00, но проблемы есть до сих пор.

По состоянию на 20:00 по киевскому времени пользователи жалуются, что не могут подключиться к серверу (36%), авторизироваться (36%), а также отправлять или получать сообщения (27%).

Наибольшие проблемы с работой приложения есть Японии, Великобритании, Италии, Бельгии, Украины, Австрии, Латвии, Белоруссии и Москве.

Напомним, в социальных сетях Telegram, Twitter и Facebook сегодня с утра произошел сбой.

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