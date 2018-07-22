У Telegram, Twitter та Facebook стався збій
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. У соціальних мережах Telegram, Twitter та Facebook стався збій. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Downdetector, сервісу, який відстежує роботу інтернет-ресурсів.
Збій у Telegram стався близько 11:00 за київським часом. Користувачі скаржаться, що не можуть підключитися до сервера (48%), авторизуватися (27%), а також відправляти або отримувати повідомлення (23%).
Згідно з повідомленнями користувачів, найбільше з проблемами стикаються жителі Італії, Іспанії, Австрії, Чехії, Греції, Туреччини, України, Білорусії.
Про збої в роботі месенджера також повідомляють і росіяни, зокрема, жителі Москви та Санкт-Петербурга, а також жителі Казані, Самари, Єкатеринбурга і Новосибірська.
Станом на 13:30 найбільші проблеми спостерігаються в Італії, Сирії, Москві та Києві.
Збій у Twitter стався близько 12:00 за київським часом. Користувачі скаржаться, що не можуть підключитися до сервера (52%), авторизуватися (31%), а також відправляти або отримувати повідомлення (16%).
Найбільше від збою постраждала Японія, США, Мексика, Франція, Італія та Велика Британія.
Проблем в Україні зафіксовано не було.
Збій у Facebook стався близько 13:00 за київським часом. Користувачі скаржаться, що не можуть підключитися до сервера (48%), авторизуватися (34%), а також відправляти або отримувати повідомлення (16%).
Найбільші проблеми спостерігаються у Венесуелі, Японії, Нідерландах, Великій Британії та на Філіппінах.
Серед українських користувачів на проблеми жаліються тільки жителі Києва.
Нагадаємо, 13 червня у соціальній мережі Facebook стався масштабний збій.