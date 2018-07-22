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В Telegram, Twitter и Facebook произошел сбой

В Telegram, Twitter и Facebook произошел сбой

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 июля. УНН. В социальных сетях Telegram, Twitter и Facebook произошел сбой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Downdetector, сервиса, который отслеживает работу интернет-ресурсов.

Сбой в Telegram произошел около 11:00 по киевскому времени. Пользователи жалуются, что не могут подключиться к серверу (48%), авторизироваться (27%), а также отправлять или получать сообщения (23%).

Согласно сообщениям пользователей, больше с проблемами сталкиваются жители Италии, Испании, Австрии, Чехии, Греции, Турции, Украины, Белоруссии.

О сбоях в работе мессенджера также сообщают и россияне, в частности, жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также жители Казани, Самары, Екатеринбурга и Новосибирска.

По состоянию на 13:30 наибольшие проблемы наблюдаются в Италии, Сирии, Москве и Киеве.

Сбой в Twitter произошел около 12:00 по киевскому времени. Пользователи жалуются, что не могут подключиться к серверу (52%), авторизироваться (31%), а также отправлять или получать сообщения (16%).

Больше всего от сбоя пострадала Япония, США, Мексика, Франция, Италия и Великобритания.

Проблем в Украине зафиксировано не было.

Сбой в Facebook произошел около 13:00 по киевскому времени. Пользователи жалуются, что не могут подключиться к серверу (48%), авторизироваться (34%), а также отправлять или получать сообщения (16%).

Наибольшие проблемы наблюдаются в Венесуэле, Японии, Нидерландах, Великобритании и на Филиппинах.

Среди украинских пользователей на проблемы жалуются только жители Киева.

Напомним, 13 июня в социальной сети Facebook произошел масштабный сбой.

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