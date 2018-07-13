У Facebook стався масштабний збій
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. У соціальній мережі Facebook стався масштабний збій. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Downdetector, сервісу, який відстежує роботу інтернет-ресурсів.
Збої в роботі месенджера почалися близько 10:00 ранку за київським часом і досягли свого піку об 11:00.
Найбільше користувачів (41%) скаржаться на проблеми зі входом у свій акаунт, кожен третій (32%) повідомляє про проблеми з отриманням повідомлень, ще 26% не можуть під'єднатися до месенджера.
Найбільше складнощів з роботою месенджера відчувають жителі Польщі, Франції, Великої Британії, Італії, Іспанії, Нідерландів, Філіппін.
Проблеми спостерігаються і у користувачів з Німеччини, Данії, Норвегії, Угорщині, Хорватії, Індії, Аргентини, Бразилії, Австралії, Румунії, Греції, Кіпру, Грузії та США.
В Україні деякі проблеми є тільки у столиці.
Нагадаємо, комісія з цінних паперів і бірж США проводить розслідування відносно соціальної мережі Facebook, намагаючись з’ясувати, чи належним чином та чи поінформувала своїх інвесторів про те, що сторонні розробники і треті особи могли отримати доступ до особистої інформації користувачів.