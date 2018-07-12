Влада США вивчає, чи попереджала соцмережа Facebook користувачів про ризик витоку даних

Розслідування стосується передачі даних користувачів Facebook нині ліквідованої британської компанії Cambridge Analytica для використання в маркетингових цілях. Як зазначає газета, відомство вивчає, наскільки ефективно Facebook проаналізував ризики, пов’язані з попаданням особистої інформації в треті руки, і чи вчасно компанія повідомила своїм інвесторам та іншим зацікавленим особам про можливість витоку даних. Якщо ті не були належним чином попереджені про те, що сталося, мова може йти про порушення американських законів.

Як зазначає The Wall Street Journal, відомство запитало у соцмережі інформацію, що стосується її взаємодії з Cambridge Analytica. Якщо ніяких порушень виявлено не буде, розслідування може бути закрито вже на ранній стадії без застосування щодо Facebook будь-яких заходів. У соцмережі і в Комісії з цінних паперів і бірж від коментарів відмовилися.

Як повідомляв УНН, Twitter має намір видалити мільйони підозрілих акаунтів.