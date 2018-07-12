Власти США изучает или предупреждала соцсеть Facebook

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 49532 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 105396 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 127013 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 134386 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170284 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153781 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141442 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130479 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 182121 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118342 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 июля. УНН. Комиссия по ценным бумагам и биржам США проводит расследование в отношении социальной сети Facebook, пытаясь выяснить, должным ли образом и проинформировала ли своих инвесторов о том, что сторонние разработчики и третьи лица могли получить доступ к личной информации пользователей. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal, передает УНН.

Расследование касается передачи данных пользователей Facebook ныне ликвидированной британской компании Cambridge Analytica для использования в маркетинговых целях. Как отмечает газета, ведомство изучает, насколько эффективно Facebook проанализировал риски, связанные с попаданием личной информации в третьи руки, и вовремя ли компания сообщила своим инвесторам и другим заинтересованным лицам о возможности утечки данных. Если те не были должным образом предупреждены о произошедшем, речь может идти о нарушении американских законов.

Как отмечает The Wall Street Journal, ведомство запросило у соцсети информацию, касающуюся ее взаимодействия с Cambridge Analytica. Если никаких нарушений выявлено не будет, расследование может быть закрыто уже на ранней стадии без применения в отношении Facebook каких-либо мер. В соцсети и в Комиссии по ценным бумагам и биржам от комментариев отказались.

Как сообщал УНН, Twitter намерен удалить миллионы подозрительных аккаунтов.

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