Власти США изучает или предупреждала соцсеть Facebook

Расследование касается передачи данных пользователей Facebook ныне ликвидированной британской компании Cambridge Analytica для использования в маркетинговых целях. Как отмечает газета, ведомство изучает, насколько эффективно Facebook проанализировал риски, связанные с попаданием личной информации в третьи руки, и вовремя ли компания сообщила своим инвесторам и другим заинтересованным лицам о возможности утечки данных. Если те не были должным образом предупреждены о произошедшем, речь может идти о нарушении американских законов.

Как отмечает The Wall Street Journal, ведомство запросило у соцсети информацию, касающуюся ее взаимодействия с Cambridge Analytica. Если никаких нарушений выявлено не будет, расследование может быть закрыто уже на ранней стадии без применения в отношении Facebook каких-либо мер. В соцсети и в Комиссии по ценным бумагам и биржам от комментариев отказались.

Как сообщал УНН, Twitter намерен удалить миллионы подозрительных аккаунтов.