У Telegram, Twitter, Facebook, Skype стався масштабний збій
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. У соціальних мережах та додатках для спілкування Telegram, Twitter, Facebook, Skype сьогодні ранком фіксуються проблеми в роботі. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Downdetector, сервісу, який відстежує роботу інтернет-ресурсів.
Станом на 10:00 за київським часом користувачі Telegram скаржаться, що не можуть підключитися до сервера (50%), авторизуватися (45%), а також відправляти або отримувати повідомлення (3%).
Згідно з повідомленнями користувачів, найбільше з проблемами стикаються жителі США, Бразилії, Росії, Туреччині, Італії, Іспанії, Великої Британії, Німеччини, Білорусі, Угорщини, Маніли та Австрії.
Українці жаліються на проблеми у роботі додатку у Києві, Харкові, Дніпрі, Кропивницькому, Херсоні, Одесі, Тернополі, Львові та Чернігові.
Станом на 10:10 за київським часом користувачі Twitter скаржаться, що не можуть підключитися до сервера (80%), авторизуватися (17%), а також відправляти або отримувати повідомлення (1%).
Найбільше страждають США, Бразилія, Аргентина, Перу, Індія, Японія, В’єтнам, Італія, Іспанія, Велика Британія, Німеччина, Росія, Польща, Греція, Туреччина, Франція.
В Україні проблеми фіксуються на сході країни.
Станом на 10:20 за київським часом користувачі Facebook скаржаться, що не можуть підключитися до сервера (43%), авторизуватися (37%), а також відправляти або отримувати повідомлення (18%).
Найбільші проблеми спостерігаються у США, Мексиці, Перу, Бразилії, Індії, Японії, Австралії, Пакистані, Греції, Італії, Іспанії, Великій Британії, Німеччині, Польщі, Франції, Румунії, Нідерландах, Бельгії.
Серед українських користувачів на проблеми жаліються жителі Києва, Сум та Херсону.
Станом на 10:30 за київським часом користувачі Skype скаржаться, що не можуть підключитися до сервера (66%), авторизуватися (16%), а також відправляти або отримувати повідомлення (16%).
Найбільші проблеми з роботою додатку є у Японії, США, Бразилії, Венесуелі, Мексиці, Манілі, Індії, Австралії, В'єтнамі, Киргизстані, Росії, Білорусі, Великобританії, Іспанії, Німеччині, Польщі, Румунії, Нідерландах, Австрії та Албанії.
В Україні проблеми фіксуються у Києві, Кропивницькому, Одесі, Харкові, Полтаві, Дніпрі та Вінниці.
Як повідомляв УНН, 2 тижні тому також стався масштабний збій багатьох соціальних мереж та додатків для спілкування.