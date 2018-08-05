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У Telegram, Twitter, Facebook, Skype стався масштабний збій

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 липня. УНН. У соціальних мережах та додатках для спілкування Telegram, Twitter, Facebook, Skype сьогодні ранком фіксуються проблеми в роботі. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Downdetector, сервісу, який відстежує роботу інтернет-ресурсів.

Станом на 10:00 за київським часом користувачі Telegram скаржаться, що не можуть підключитися до сервера (50%), авторизуватися (45%), а також відправляти або отримувати повідомлення (3%).

Згідно з повідомленнями користувачів, найбільше з проблемами стикаються жителі США, Бразилії, Росії, Туреччині, Італії, Іспанії, Великої Британії, Німеччини, Білорусі, Угорщини, Маніли та Австрії.

Українці жаліються на проблеми у роботі додатку у Києві, Харкові, Дніпрі, Кропивницькому, Херсоні, Одесі, Тернополі, Львові та Чернігові.

Станом на 10:10 за київським часом користувачі Twitter скаржаться, що не можуть підключитися до сервера (80%), авторизуватися (17%), а також відправляти або отримувати повідомлення (1%).

Найбільше страждають США, Бразилія, Аргентина, Перу, Індія, Японія, В’єтнам, Італія, Іспанія, Велика Британія, Німеччина, Росія, Польща, Греція, Туреччина, Франція.

В Україні проблеми фіксуються на сході країни.

Станом на 10:20 за київським часом користувачі Facebook скаржаться, що не можуть підключитися до сервера (43%), авторизуватися (37%), а також відправляти або отримувати повідомлення (18%).

Найбільші проблеми спостерігаються у США, Мексиці, Перу, Бразилії, Індії, Японії, Австралії, Пакистані, Греції, Італії, Іспанії, Великій Британії, Німеччині, Польщі, Франції, Румунії, Нідерландах, Бельгії.

Серед українських користувачів на проблеми жаліються жителі Києва, Сум та Херсону.

Станом на 10:30 за київським часом користувачі Skype скаржаться, що не можуть підключитися до сервера (66%), авторизуватися (16%), а також відправляти або отримувати повідомлення (16%).

Найбільші проблеми з роботою додатку є у Японії, США, Бразилії, Венесуелі, Мексиці, Манілі, Індії, Австралії, В'єтнамі, Киргизстані, Росії, Білорусі, Великобританії, Іспанії, Німеччині, Польщі, Румунії, Нідерландах, Австрії та Албанії.

В Україні проблеми фіксуються у Києві, Кропивницькому, Одесі, Харкові, Полтаві, Дніпрі та Вінниці.

Як повідомляв УНН, 2 тижні тому також стався масштабний збій багатьох соціальних мереж та додатків для спілкування.

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