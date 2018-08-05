В Telegram, Twitter, Facebook, Skype произошел масштабный сбой
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. В социальных сетях и приложениях для общения Telegram, Twitter, Facebook, Skype сегодня утром фиксируются проблемы в работе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Downdetector, сервиса, который отслеживает работу интернет-ресурсов.
По состоянию на 10:00 по киевскому времени пользователи Telegram жалуются, что не могут подключиться к серверу (50%), авторизироваться (45%), а также отправлять или получать сообщения (3%).
Согласно сообщениям пользователей, больше с проблемами сталкиваются жители США, Бразилии, России, Турции, Италии, Испании, Великобритании, Германии, Беларуси, Венгрии, Манилы и Австрии.
Украинцы жалуются на проблемы в работе приложения в Киеве, Харькове, Днепре, Кропивницком, Херсоне, Одессе, Тернополе, Львове и Чернигове.
По состоянию на 10:10 по киевскому времени пользователи Twitter жалуются, что не могут подключиться к серверу (80%), оавторизироваться (17%), а также отправлять или получать сообщения (1%).
Больше всего страдают США, Бразилия, Аргентина, Перу, Индия, Япония, Вьетнам, Италия, Испания, Великобритания, Германия, Россия, Польша, Греция, Турция, Франция.
В Украине проблемы фиксируются на востоке страны.
По состоянию на 10:20 по киевскому времени пользователи Facebook жалуются, что не могут подключиться к серверу (43%), авторизироваться (37%), а также отправлять или получать сообщения (18%).
Наибольшие проблемы наблюдаются в США, Мексике, Перу, Бразилии, Индии, Японии, Австралии, Пакистане, Греции, Италии, Испании, Великобритании, Германии, Польши, Франции, Румынии, Нидерландах, Бельгии.
Среди украинских пользователей на проблемы жалуются жители Киева, Сум и Херсона.
По состоянию на 10:30 по киевскому времени пользователи Skype жалуются, что не могут подключиться к серверу (66%), авторизироваться (16%), а также отправлять или получать сообщения (16%).
Наибольшие проблемы с работой приложения есть в Японии, США, Бразилии, Венесуэле, Мексике, Маниле, Индии, Австралии, Въетнаме, Кыргызстане, России, Беларуси, Великобритании, Испании, Германии, Польши, Румынии, Нидерландах, Австрии и Албании.
В Украине проблемы фиксируются в Киеве, Кропивницком, Одессе, Харькове, Полтаве, Днепре и Виннице.
Как сообщал УНН, 2 недели назад также произошел масштабный сбой многих социальных сетей и приложений для общения.