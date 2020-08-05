Масштабный взрыв в Бейруте: версии, оценки, предположения
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Не успела улечься пыль в районе масштабного взрыва в Бейруте, как миром начали распространяться конспирологические теории и версии трагедии. УНН пообщался с экспертами и разбирался в самых обсуждаемых версиях.
По официальной версии, взорвались 2750 тонн аммиачной селитры, которую кроме удобрения используют как компонент взрывчатых веществ.
Президент Ливана Мишель Аун заявил, что эта партия хранилась на одном из складов в порту с 2014 года без соблюдения необходимых мер безопасности и призвал наказать виновных. Но несмотря на официальные данные в сети живо начали обсуждать причастность к взрыву Израиля.
Однако министр международных дел Израиля Габи Ашкенази сразу заверил, что его страна никакого отношения к взрыву не имеет.
Присоединился к обсуждениям и президент США Дональд Трамп, который во время брифинга назвал взрыв в порту "ужасной атакой": "Я встречался с некоторыми нашими замечательными генералами. Похоже, они думают, что это была атака. Это была какая-то бомба, да. Это было похоже на ужасную атаку".
Однако военный эксперт Олег Стариков считает, что если оценивать общий эквивалент взрыва, то он равен 24 атомным взрывчаткам, которые были сброшены на Хиросиму: "Общий эквивалент взрыва составляет от 400 до 500 килотонн. Техническая станция в Иордании зафиксировала взрыв, равный 4.05 по шкале Рихтера, если посчитать, то 1 мегатонна дает шкалу Рихтера в 6.0. В наше время в мире есть только одна бомба, что имеет 10 килотонн не в ядерном состоянии и она находится в США".
Стариков говорит о трех версиях: теракт, внешний и человеческий фактор. Но сам склоняется к последнему: "Обычная человеческая халатность. Грузили тот склад, в котором хранилась селитра, ее начали воровать, поэтому склад решили заварить, люди пришли, начали сваривать и никто даже не обратил внимание, что рядом находятся легковоспламеняющиеся предметы, пиротехника. Все загорелось, начался пожар, который и спровоцировал взрыв".
Бывший сотрудник ЦРУ Роберт Байер утверждает, что судя по видео, нитрат аммония присутствовал на складах, и причиной взрыва был не он: "Это было не удобрение нитрата аммония. Я абсолютно в этом убежден. Вы посмотрите на то оранжевый слой огня и это явно военная взрывчатка".
Какая из версий найдет свое оправдание будут разбираться следственные органы Ливана, и эксперт по международной политике украинского Института будущего Илия Куса уверяет, что сейчас страна переживает один из самых тяжелых кризисов за последние 30 лет.
"Вопрос в том, насколько они смогут финансово потянуть восстановление портового района. Покрытие расходов сейчас оценивают в 3-5 миллиардов долларов и, соответственно, это основной геополитический риск для Ливана. Общество не доверяет государству и если оно будет неспособно преодолеть последствия трагедии - это ускорит отставку нынешнего правительства и еще больше затянет Ливан в глубокий кризис и последствия могут быть непредсказуемыми".
Напомним, 4 августа на складах порта Бейрута произошел мощный взрыв. По словам губернатора Бейрута, взрыв оставил 300 тыс. человек без крова и нанес ущерб более чем 3 млрд долларов. Сейчас количество погибших от взрыва в Бейруте превысило 100 человек, более 4000 человек пострадали.