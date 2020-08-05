Масштабный взрыв в Бейруте: версии, оценки, предположения

По официальной версии, взорвались 2750 тонн аммиачной селитры, которую кроме удобрения используют как компонент взрывчатых веществ.

Президент Ливана Мишель Аун заявил, что эта партия хранилась на одном из складов в порту с 2014 года без соблюдения необходимых мер безопасности и призвал наказать виновных. Но несмотря на официальные данные в сети живо начали обсуждать причастность к взрыву Израиля.

Однако министр международных дел Израиля Габи Ашкенази сразу заверил, что его страна никакого отношения к взрыву не имеет.

Присоединился к обсуждениям и президент США Дональд Трамп, который во время брифинга назвал взрыв в порту "ужасной атакой": "Я встречался с некоторыми нашими замечательными генералами. Похоже, они думают, что это была атака. Это была какая-то бомба, да. Это было похоже на ужасную атаку".

Однако военный эксперт Олег Стариков считает, что если оценивать общий эквивалент взрыва, то он равен 24 атомным взрывчаткам, которые были сброшены на Хиросиму: "Общий эквивалент взрыва составляет от 400 до 500 килотонн. Техническая станция в Иордании зафиксировала взрыв, равный 4.05 по шкале Рихтера, если посчитать, то 1 мегатонна дает шкалу Рихтера в 6.0. В наше время в мире есть только одна бомба, что имеет 10 килотонн не в ядерном состоянии и она находится в США".

Стариков говорит о трех версиях: теракт, внешний и человеческий фактор. Но сам склоняется к последнему: "Обычная человеческая халатность. Грузили тот склад, в котором хранилась селитра, ее начали воровать, поэтому склад решили заварить, люди пришли, начали сваривать и никто даже не обратил внимание, что рядом находятся легковоспламеняющиеся предметы, пиротехника. Все загорелось, начался пожар, который и спровоцировал взрыв".

Бывший сотрудник ЦРУ Роберт Байер утверждает, что судя по видео, нитрат аммония присутствовал на складах, и причиной взрыва был не он: "Это было не удобрение нитрата аммония. Я абсолютно в этом убежден. Вы посмотрите на то оранжевый слой огня и это явно военная взрывчатка".

Какая из версий найдет свое оправдание будут разбираться следственные органы Ливана, и эксперт по международной политике украинского Института будущего Илия Куса уверяет, что сейчас страна переживает один из самых тяжелых кризисов за последние 30 лет.

"Вопрос в том, насколько они смогут финансово потянуть восстановление портового района. Покрытие расходов сейчас оценивают в 3-5 миллиардов долларов и, соответственно, это основной геополитический риск для Ливана. Общество не доверяет государству и если оно будет неспособно преодолеть последствия трагедии - это ускорит отставку нынешнего правительства и еще больше затянет Ливан в глубокий кризис и последствия могут быть непредсказуемыми".

Напомним, 4 августа на складах порта Бейрута произошел мощный взрыв. По словам губернатора Бейрута, взрыв оставил 300 тыс. человек без крова и нанес ущерб более чем 3 млрд долларов. Сейчас количество погибших от взрыва в Бейруте превысило 100 человек, более 4000 человек пострадали.