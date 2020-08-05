Масштабний вибух у Бейруті: версії, оцінки, припущення

За офіційною версією, вибухнули 2750 тонн аміачної селітри, яку окрім добрива використовують як компонент вибухових речовин.

Президент Лівану Мішель Аун заявив, що ця партія зберігалася на одному із складів у порту з 2014 року без дотримання необхідних заходів безпеки та закликав покарати винних. Та попри офіційні дані в мережі жваво почали обговорювати причетність до вибуху Ізраїлю.

Проте міністр міжнародних справ Ізраїлю Габі Ашкеназі одразу запевнив, що його країна жодного стосунку до вибуху не має.

Долучився до обговорень і президент США Дональд Трамп, який під час брифінгу назвав вибух в порту “жахливою атакою”: “Я зустрічався з деякими нашими чудовими генералами. Схоже, вони думають, що це була атака. Це була якась бомба, так. Це було схоже на жахливу атаку”.

Проте воєнний експерт Олег Старіков вважає, що якщо оцінювати загальний еквівалент вибуху, то він дорівнює 24 атомним вибухівкам, які були скинуті на Хіросіму: “Загальний еквівалент вибуху складає від 400 до 500 кілотонн. Технічна станція в Йорданії зафіксувала вибух, який дорівнює 4.05 за шкалою Ріхтера, якщо порахувати, то 1 мегатонна дає шкалу Ріхтера в 6.0. У наш час в світі є лише одна бомба, яка має 10 кілотонн не в ядерному стані і вона знаходиться в США”.

Старіков говорить про три версії: теракт, зовнішній та людський фактор. Та сам схиляється до останнього: “Звичайна людська халатність. Вантажили той склад, в якому зберігалася селітра, її почали красти, тому склад вирішили заварити, люди прийшли, почали зварювати і ніхто навіть не звернув увагу, що поряд знаходяться легкозаймисті предмети, піротехніка. Все загорілося, почалася пожежа, яка і спровокувала вибух”.

Колишній співробітник ЦРУ Роберт Байєр стверджує, що судячи з відеозаписів, нітрат амонію був присутній на складах, та причиною вибуху був не він: “Це було не добриво нітрата амонію. Я абсолютно в тому переконаний. Ви подивіться на той оранжевий шар вогню і це явно військова вибухівка”.

Яка із версій знайде своє виправдання розбиратимуться слідчі органи Лівану, та експерт з міжнародної політики українського Інституту майбутнього Ілія Куса запевняє, що наразі країна переживає одну з найтяжчих криз за останні 30 років.

“Питання в тому, наскільки вони зможуть фінансово потягнути відновлення портового району. Покриття витрат зараз оцінюють в 3-5 мільярдів доларів і, відповідно, це основний геополітичний ризик для Лівану. Суспільство не довіряє державі і якщо вона буде нездатною подолати наслідки трагедії — це прискорить відставку теперішнього уряду і ще більше затягне Ліван в глибоку економічну кризу і наслідки можуть бути непередбачуваними”.

Нагадаємо, 4 серпня на складах порту Бейрута стався потужний вибух. За словами губернатора Бейруту, вибух залишив 300 тис. людей без притулку та завдав збитків на понад 3 млрд доларів. Наразі кількість загиблих від вибуху у Бейруті перевищила 100 осіб, понад 4000 людей постраждали.