Масштабный лесной пожар в урочище выжег 93 гектара в Николаевской области

В Николаевской области масштабный лесной пожар в Андреевском лесном урочище выжег 93 гектара, на утро еще оставались очаги тления и на месте дежурили спасатели, сообщили в ГСЧС Украины в среду, пишет УНН.

Николаевщина: спасатели продолжают дежурить после пожара в Андреевском лесном урочище. По уточненной информации общая площадь пожара составила 93 га, из которых - 48 га на территории лесничества, еще 45 га - поблизости на открытой территории - сообщили в ГСЧС.

Как указано, ситуация находится под контролем.

"По состоянию на утро 13 августа открытого горения не наблюдается. Есть отдельные очаги тления. Однако из-за резких порывов ветра может произойти повторное возгорание. На месте продолжают дежурить подразделения ГСЧС, проводят мониторинг ситуации с воздуха и объезд территории", - сообщили в ГСЧС.

