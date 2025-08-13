Масштабный лесной пожар в урочище выжег 93 гектара в Николаевской области

$41.430.02
48.080.12
ukenru
Эксклюзив
10:06 • 3272 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
09:48 • 10405 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
09:00 • 9988 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
08:39 • 17278 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
06:18 • 36115 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
06:01 • 27807 просмотра
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
12 августа, 17:43 • 55885 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 81361 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
12 августа, 14:45 • 51689 просмотра
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
12 августа, 13:48 • 92615 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
Популярные новости
Заместитель командира воинской части организовал "дистанционную службу" и забирал выплаты подчиненныхPhoto13 августа, 02:17 • 34452 просмотра
Последствия потери Украиной контроля над Донецкой областью для фронта - прогноз ISWPhoto13 августа, 02:50 • 31327 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на Ибице05:47 • 29505 просмотра
Автомобиль Тони Старка из «Мстителей» впервые появится на публикеPhotoVideo06:39 • 8292 просмотра
На Покровском направлении сорвали штурм россиян - НацгвардияVideo07:26 • 21483 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
09:48 • 10434 просмотра
Эксклюзив
09:48 • 10434 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
08:39 • 17305 просмотра
Эксклюзив
08:39 • 17305 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo06:18 • 36136 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 55897 просмотра
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах12 августа, 16:50 • 34043 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Василий Малюк
Ян Липавский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Одесса
Варшава
УНН Lite
Автомобиль Тони Старка из «Мстителей» впервые появится на публикеPhotoVideo06:39 • 8724 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на Ибице05:47 • 29765 просмотра
Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установленаVideo12 августа, 18:19 • 19417 просмотра
Легенда снова в строю: гитара Эдди Ван Халена впервые за 40 лет уйдет с молотка12 августа, 15:52 • 27037 просмотра
"Времени больше нет": Мадонна призвала Папу Льва XIV посетить Газу12 августа, 06:40 • 120187 просмотра
Масштабный лесной пожар в урочище выжег 93 гектара в Николаевской области

Киев • УНН

 • 2036 просмотра

На Николаевщине продолжается дежурство спасателей после пожара в Андреевском лесном урочище, охватившего 93 га. Открытого горения нет, но есть очаги тления, требующие контроля.

Масштабный лесной пожар в урочище выжег 93 гектара в Николаевской области

В Николаевской области масштабный лесной пожар в Андреевском лесном урочище выжег 93 гектара, на утро еще оставались очаги тления и на месте дежурили спасатели, сообщили в ГСЧС Украины в среду, пишет УНН.

Николаевщина: спасатели продолжают дежурить после пожара в Андреевском лесном урочище. По уточненной информации общая площадь пожара составила 93 га, из которых - 48 га на территории лесничества, еще 45 га - поблизости на открытой территории

- сообщили в ГСЧС.

Как указано, ситуация находится под контролем.

"По состоянию на утро 13 августа открытого горения не наблюдается. Есть отдельные очаги тления. Однако из-за резких порывов ветра может произойти повторное возгорание. На месте продолжают дежурить подразделения ГСЧС, проводят мониторинг ситуации с воздуха и объезд территории", - сообщили в ГСЧС.

Пожар в пансионате для пожилых людей под Львовом: спасены 65 человек11.08.25, 12:06 • 3191 просмотр

Юлия Шрамко

Криминал и ЧП
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям