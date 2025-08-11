Пожар в пансионате для пожилых людей под Львовом: спасены 65 человек
Киев • УНН
11 августа в поселке Брюховичи Львовского района возник пожар в пансионате для пожилых людей. Спасатели эвакуировали 65 человек, из них 42 вынесли, а 23 вывели в специальных устройствах.
Во время пожара в пансионате для пожилых людей в Брюховичах под Львовом спасли 65 человек, пожар потушили, сообщили в ГУ ГСЧС во Львовской области в понедельник, пишет УНН.
Детали
Сообщение о пожаре в пансионате для пожилых людей в поселке Брюховичи Львовского района, как указано, спасатели получили 11 августа в 10:10.
По повышенному номеру вызова на место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения.
Во время эвакуации пожарные спасли 65 человек: 42 человека вынесли, еще 23 вывели в специальных спасательных устройствах. В 10:53 возгорание удалось локализовать, а в 11:12 - ликвидировать
К ликвидации возгорания было привлечено 60 чрезвычайников и 14 единиц спецтехники.
Причины и обстоятельства пожара устанавливают правоохранители.
