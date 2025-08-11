$41.390.07
Ексклюзив
07:41 • 29413 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
Ексклюзив
06:00 • 54712 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
05:15 • 59299 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18 • 50140 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 103279 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 183478 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 126286 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 292243 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 163355 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 374562 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Популярнi новини
Шахтар отримав приголомшливу пропозицію щодо Кевіна: скільки коштує бразильський вінгер11 серпня, 00:54 • 31434 перегляди
"Це було б накращим рішенням": віцепрем'єр Польщі - про запрошення Зеленського на зустріч Трампа з путіним11 серпня, 01:27 • 29472 перегляди
"Глухий кут" для обох чи дипломатична перемога путіна: експерти FT - про зустріч лідерів США та рф на Алясці11 серпня, 01:59 • 13314 перегляди
Трамп на переговорах із путіним діятиме з позиції миру через силу - Маркарова11 серпня, 03:04 • 33751 перегляди
Секретна служба США орендувала будинок на Алясці для зустрічі Трампа і путіна - NYT06:46 • 48033 перегляди
Пожежа в пансіонаті для літніх людей під Львовом: врятовано 65 людей

Київ • УНН

 • 516 перегляди

11 серпня у селищі Брюховичі Львівського району виникла пожежа в пансіонаті для літніх людей. Рятувальники евакуювали 65 осіб, з них 42 винесли, а 23 вивели у спеціальних пристроях.

Пожежа в пансіонаті для літніх людей під Львовом: врятовано 65 людей

Під час пожежі в пансіонаті для літніх людей у Брюховичах під Львовом врятували 65 людей, пожежу загасили, повідомили у ГУ ДСНС у Львівській області у понеділок, пише УНН.

Деталі

Повідомлення про пожежу в пансіонаті для літніх людей у селищі Брюховичі Львівського району, як вказано, рятувальники отримали 11 серпня о 10:10.

За підвищеним номером виклику на місце події прибули пожежно-рятувальні підрозділи.

Під час евакуації вогнеборці врятували 65 осіб: 42 людей винесли, ще 23 вивели у спеціальних рятувальних пристроях. О 10:53 займання вдалося локалізувати, а о 11:12 - ліквідувати

- зазначили у ДСНС.

До ліквідації займання було залучено 60 надзвичайників та 14 одиниць спецтехніки.

Причини та обставини пожежі встановлюють правоохоронці.

Під Львовом сталася пожежа у пансіонаті для літніх людей11.08.25, 11:22 • 1098 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
Львівська область