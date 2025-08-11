Пожежа в пансіонаті для літніх людей під Львовом: врятовано 65 людей
Київ • УНН
11 серпня у селищі Брюховичі Львівського району виникла пожежа в пансіонаті для літніх людей. Рятувальники евакуювали 65 осіб, з них 42 винесли, а 23 вивели у спеціальних пристроях.
Під час пожежі в пансіонаті для літніх людей у Брюховичах під Львовом врятували 65 людей, пожежу загасили, повідомили у ГУ ДСНС у Львівській області у понеділок, пише УНН.
Деталі
Повідомлення про пожежу в пансіонаті для літніх людей у селищі Брюховичі Львівського району, як вказано, рятувальники отримали 11 серпня о 10:10.
За підвищеним номером виклику на місце події прибули пожежно-рятувальні підрозділи.
Під час евакуації вогнеборці врятували 65 осіб: 42 людей винесли, ще 23 вивели у спеціальних рятувальних пристроях. О 10:53 займання вдалося локалізувати, а о 11:12 - ліквідувати
До ліквідації займання було залучено 60 надзвичайників та 14 одиниць спецтехніки.
Причини та обставини пожежі встановлюють правоохоронці.
