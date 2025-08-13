$41.430.02
Ексклюзив
10:06
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
09:48
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
09:00
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
08:39
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
08:29
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
06:18
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo
06:01
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
12 серпня, 17:43
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Ексклюзив
12 серпня, 15:14
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
12 серпня, 14:45
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний вплив
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах
Масштабна лісова пожежа в урочищі випалила 93 гектари на Миколаївщині

Київ • УНН

 • 2294 перегляди

На Миколаївщині триває чергування рятувальників після пожежі в Андріївському лісовому урочищі, яка охопила 93 га. Відкритого горіння немає, але є осередки тління, що потребують контролю.

Масштабна лісова пожежа в урочищі випалила 93 гектари на Миколаївщині

У Миколаївській області масштабна лісова пожежа в Андріївському лісовому урочищі випалила 93 гектари, на ранок ще залишалися осередки тління і на місці чергували рятувальники, повідомили у ДСНС України у середу, пише УНН.

Миколаївщина: рятувальники продовжують чергувати після пожежі в Андріївському лісовому урочищі. За уточненою інформацією загальна площа пожежі становила 93 га, з яких - 48 га на території лісництва, ще 45 га - поблизу на відкритій території

- повідомили у ДСНС.

Як вказано, ситуація перебуває під контролем.

"Станом на ранок 13 серпня відкритого горіння не спостерігається. Є окремі осередки тління. Однак через різкі пориви вітру може відбутися повторне займання. На місці продовжують чергувати підрозділи ДСНС, проводять моніторинг ситуації з повітря та об’їзд території", - повідомили у ДСНС.

Пожежа в пансіонаті для літніх людей під Львовом: врятовано 65 людей 11.08.25, 12:06 • 3194 перегляди

Юлія Шрамко

Кримінал та НП
Державна служба України з надзвичайних ситуацій