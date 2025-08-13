Масштабна лісова пожежа в урочищі випалила 93 гектари на Миколаївщині

У Миколаївській області масштабна лісова пожежа в Андріївському лісовому урочищі випалила 93 гектари, на ранок ще залишалися осередки тління і на місці чергували рятувальники, повідомили у ДСНС України у середу, пише УНН.

Миколаївщина: рятувальники продовжують чергувати після пожежі в Андріївському лісовому урочищі. За уточненою інформацією загальна площа пожежі становила 93 га, з яких - 48 га на території лісництва, ще 45 га - поблизу на відкритій території - повідомили у ДСНС.

Як вказано, ситуація перебуває під контролем.

"Станом на ранок 13 серпня відкритого горіння не спостерігається. Є окремі осередки тління. Однак через різкі пориви вітру може відбутися повторне займання. На місці продовжують чергувати підрозділи ДСНС, проводять моніторинг ситуації з повітря та об’їзд території", - повідомили у ДСНС.

