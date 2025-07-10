Масштабная спецоперация правоохранителей разоблачила "офисников" на Днепропетровщине
Киев • УНН
Правоохранители пресекли деятельность преступной группы, которая выманивала средства граждан, используя базы данных клиентов банков. Злоумышленники создавали фиктивные финансовые сервисы и колл-центры, похищая данные и заставляя переводить средства.
Правоохранители разоблачили и пресекли деятельность преступной группы, которая специализировалась на мошенничестве в сфере финансовых услуг. Злоумышленники выманивали средства граждан, используя, в частности, базы данных клиентов банков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора.
Офисом Генерального прокурора при оперативном сопровождении сотрудников Государственной пограничной службы Украины в результате широкомасштабной спецоперации пресечена деятельность организованной преступной группы, специализировавшейся на мошенничестве в сфере финансовых услуг, в частности – через деятельность псевдоброкерских "колл-центров"
Расследование установило, что в Днепропетровской области действует преступная организация, участники которой создали разветвленную инфраструктуру фиктивных финансовых сервисов. Сообщается, что под видом брокерских компаний в сети Интернет они организовывали так называемые "колл-центры", которые осуществляли фейковую деятельность, связанную с "инвестированием", "торговлей на фондовых биржах" и использованием криптовалютных платформ.
Фактически же деятельность была направлена на завладение средствами граждан
Злоумышленники:
– похищали или покупали базы данных клиентов банковских учреждений (учредительные и контактные данные);
– осуществляли массовую рассылку SMS-сообщений и звонки, во время которых, выдавая себя за банковских работников, сообщали об "опасных операциях" или "попытках несанкционированного доступа";
– по заранее подготовленным скриптам разговоров с психологическим давлением выманивали у потерпевших номера банковских карт, CVV-коды, одноразовые пароли и SMS-коды, также вводя в заблуждение граждан, заставляли их самостоятельно переводить средства на подконтрольные преступной группе счета.
Таким образом, средства пострадавших перечислялись на подставные счета и карты, а затем – обналичивались на территории Украины. Часть средств направлялась за границу.
Как сообщается, 9 июля правоохранители провели обыски в 25 помещениях на территории Днепропетровской области (в частности, в городах Днепр и Каменское).
Было изъято:
– более 1220 единиц компьютерной техники (системные блоки и ноутбуки),
– автомобили с установленными средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ),
– значительные суммы наличных средств;
– различные поддельные удостоверения, в том числе ФСБ РФ, и другие вещественные доказательства, имеющие значение для уголовного производства.
Также во время проведения следственных действий был зафиксирован факт препятствования законным действиям прокурора. По этому факту начато отдельное уголовное производство.
Сейчас досудебное расследование продолжается. Продолжается идентификация потерпевших, а также установление полного круга лиц, причастных к функционированию мошеннической сети.
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