Масштабная спецоперация правоохранителей разоблачила "офисников" на Днепропетровщине

Правоохранители разоблачили и пресекли деятельность преступной группы, которая специализировалась на мошенничестве в сфере финансовых услуг. Злоумышленники выманивали средства граждан, используя, в частности, базы данных клиентов банков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Офисом Генерального прокурора при оперативном сопровождении сотрудников Государственной пограничной службы Украины в результате широкомасштабной спецоперации пресечена деятельность организованной преступной группы, специализировавшейся на мошенничестве в сфере финансовых услуг, в частности – через деятельность псевдоброкерских "колл-центров" - говорится в сообщении ОГП.

Расследование установило, что в Днепропетровской области действует преступная организация, участники которой создали разветвленную инфраструктуру фиктивных финансовых сервисов. Сообщается, что под видом брокерских компаний в сети Интернет они организовывали так называемые "колл-центры", которые осуществляли фейковую деятельность, связанную с "инвестированием", "торговлей на фондовых биржах" и использованием криптовалютных платформ.

Фактически же деятельность была направлена на завладение средствами граждан - отметили в прокуратуре.

Злоумышленники:

– похищали или покупали базы данных клиентов банковских учреждений (учредительные и контактные данные);

– осуществляли массовую рассылку SMS-сообщений и звонки, во время которых, выдавая себя за банковских работников, сообщали об "опасных операциях" или "попытках несанкционированного доступа";

– по заранее подготовленным скриптам разговоров с психологическим давлением выманивали у потерпевших номера банковских карт, CVV-коды, одноразовые пароли и SMS-коды, также вводя в заблуждение граждан, заставляли их самостоятельно переводить средства на подконтрольные преступной группе счета.

Таким образом, средства пострадавших перечислялись на подставные счета и карты, а затем – обналичивались на территории Украины. Часть средств направлялась за границу.

Как сообщается, 9 июля правоохранители провели обыски в 25 помещениях на территории Днепропетровской области (в частности, в городах Днепр и Каменское).

Было изъято:

– более 1220 единиц компьютерной техники (системные блоки и ноутбуки),

– автомобили с установленными средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ),

– значительные суммы наличных средств;

– различные поддельные удостоверения, в том числе ФСБ РФ, и другие вещественные доказательства, имеющие значение для уголовного производства.

Также во время проведения следственных действий был зафиксирован факт препятствования законным действиям прокурора. По этому факту начато отдельное уголовное производство. - добавили в прокуратуре.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Продолжается идентификация потерпевших, а также установление полного круга лиц, причастных к функционированию мошеннической сети.

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