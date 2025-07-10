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Масштабна спецоперація правоохоронців викрила "офісників" на Дніпропетровщині

Київ • УНН

 • 611 перегляди

Правоохоронці припинили діяльність злочинної групи, яка виманювала кошти громадян, використовуючи бази даних клієнтів банків. Зловмисники створювали фіктивні фінансові сервіси та кол-центри, викрадаючи дані та змушуючи переказувати кошти.

Масштабна спецоперація правоохоронців викрила "офісників" на Дніпропетровщині

Правоохоронці викрили і припинили діяльність злочинної групи, яка  спеціалізувалася на шахрайстві у сфері фінансових послуг. Зловмисники виманювали кошти громадян, використовуючи, зокрема, бази даних клієнтів банків. Про це УНН повідомляє із посиланням на Офіс Генпрокурора

Офісом Генерального прокурора заоперативного супроводження співробітників Державної прикордонної служби України в результаті широкомасштабної спецоперації припинено діяльність організованої злочинної групи, що спеціалізувалася на шахрайстві у сфері фінансових послуг, зокрема – через діяльність псевдо-брокерських "колл-центрів"

- йдеться у повідомленні ОГП. 

Розслідування встановило, що в Дніпропетровській області діє злочинна організація, учасники якої створили розгалужену інфраструктуру фіктивних фінансових сервісів. Повідомляється, що під виглядом брокерських компаній в мережі Інтернет вони організовували так звані "колл-центри", які здійснювали фейкову діяльність, пов’язану з "інвестуванням", "торгівлею на фондових біржах" та використанням криптовалютних платформ.

Фактично ж діяльність була спрямована на заволодіння коштами громадян

- зазначили в прокуратурі. 

Зловмисники:

– викрадали або купували бази даних клієнтів банківських установ (установчі та контактні дані);

– здійснювали масове розсилання SMS-повідомлень та дзвінки, під час яких, вдаючи із себе банківських працівників, повідомляли про "небезпечні операції" або "спроби несанкціонованого доступу";

– по заздалегідь підготовлених скриптах розмов із психологічним тиском виманювали у потерпілих номери банківських карток, CVV-коди, одноразові паролі та SMS-коди, також вводячи в оману громадян, змушували їх самостійно переказувати кошти на підконтрольні злочинній групі рахунки.

Таким чином, кошти постраждалих перераховувалися на підставні рахунки та картки, а потім – обготівковувалися на території України. Частина коштів спрямовувалася за кордон.

Як повідомляється, 9 липня правоохоронці провели обшуки в 25 приміщеннях на території Дніпропетровської області (зокрема, у містах Дніпро та Кам’янське).

Було вилучено:

– понад 1220 одиниць комп’ютерної техніки (системні блоки та ноутбуки),

– автомобілі з встановленими засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ),

– значні суми готівкових коштів;

– різні підроблені посвідчення, в тому числі фсб рф, та інші речові докази, які мають значення для кримінального провадження.

Також під час проведення слідчих дій було зафіксовано факт перешкоджання законним діям прокурора. За цим фактом розпочато окреме кримінальне провадження.

- додали в прокуратурі. 

Наразі досудове розслідування триває. Продовжується ідентифікація потерпілих, а також встановлення повного кола осіб, причетних до функціонування шахрайської мережі.

Підробка посвідчень ОБСЄ для ухилення від мобілізації, контрабанда та хабарі: Кравченко про результати обшуків на митницях09.07.25, 17:30 • 1121 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоКримінал та НП
Дніпропетровська область
Дніпро (місто)
Державна прикордонна служба України
Кам'янське
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