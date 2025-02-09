Масштабная атака вражеских дронов: Украина сбила 70 из 151 БПЛА вс рф
Киев • УНН
Ночью россия атаковала Украину 151 ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами с разных направлений. Силы ПВО уничтожили 70 дронов в 14 областях Украины, еще 74 беспилотника-имитатора были локально потеряны.
Враг атаковал 151-м ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами с ряда направлений. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Передает УНН со ссылкой на страницу Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
В ночь на 9 февраля 2025 года (с 19.30 8 февраля) российские военные силы атаковали Украину 151-м ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск - рф.
По состоянию на утро, 9 февраля, подтверждено сбитие 70-ти ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Ровенской, Волынской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях.
Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Что касается деталей нападения:
74 вражеских беспилотника-имитатора - локально потеряны (без негативных последствий).
Но, по состоянию на 9 часов утра, еще два БпЛА были в воздухе, боевая работа продолжалась.
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