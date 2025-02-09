Масштабная атака вражеских дронов: Украина сбила 70 из 151 БПЛА вс рф

ukenru
Трамп созвонился с путиным, чтобы договориться о прекращении войны в Украине
05:21 • 50834 просмотра

Трамп созвонился с путиным, чтобы договориться о прекращении войны в Украине

Украину ждут три морозных ночи
8 февраля, 18:26 • 106630 просмотра

Украину ждут три морозных ночи

Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина
8 февраля, 15:57 • 114694 просмотра

Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина

Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы
8 февраля, 14:59 • 119430 просмотра

Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы

Зеленский заявил, что у него "точно" будет встреча с Трампом
8 февраля, 10:52 • 112332 просмотра

Зеленский заявил, что у него "точно" будет встреча с Трампом

Зеленский анонсировал выгодные контракты для мужчин 18-24 лет в ВСУ
7 февраля, 21:01 • 123350 просмотра

Зеленский анонсировал выгодные контракты для мужчин 18-24 лет в ВСУ

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе
7 февраля, 18:07 • 126778 просмотра

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе

Эксклюзив
В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО
7 февраля, 16:05 • 127937 просмотра

В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы
7 февраля, 14:58 • 127761 просмотра

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы

Эксклюзив
Скандальный законопроект об информации из реестров: глава антикоррупционного комитета ВР поставила под сомнение его целесообразность
7 февраля, 14:19 • 117928 просмотра

Скандальный законопроект об информации из реестров: глава антикоррупционного комитета ВР поставила под сомнение его целесообразность

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Старушку мать погибшего военного жестоко избили в Одессе: подробности

Старушку мать погибшего военного жестоко избили в Одессе: подробности

8 февраля, 22:39 • 46146 просмотра
Атака "Шахедов": в Киевской области работает ПВО

Атака "Шахедов": в Киевской области работает ПВО

8 февраля, 23:24 • 60079 просмотра
Из-за обработки номера от клопов в отеле Шри-Ланки умерли две туристки

Из-за обработки номера от клопов в отеле Шри-Ланки умерли две туристки

9 февраля, 01:47 • 24581 просмотра
Три дня блуждали в горах: пограничники задержали уклонистов

Три дня блуждали в горах: пограничники задержали уклонистов

02:36 • 32923 просмотра
Канал ABC приостанавливает женский спин-офф "Холостяка": что известно о будущем шоу

Канал ABC приостанавливает женский спин-офф "Холостяка": что известно о будущем шоу

03:35 • 27562 просмотра
публикации
После "розыска активов из космоса" глава АРМА Дума взялась за "социальную стабильность" предприятий

После "розыска активов из космоса" глава АРМА Дума взялась за "социальную стабильность" предприятий

7 февраля, 14:36 • 142214 просмотра
Несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает находиться на должности: имидж регулятора под угрозой

Несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает находиться на должности: имидж регулятора под угрозой

7 февраля, 12:55 • 147779 просмотра
Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

7 февраля, 11:29 • 159027 просмотра
Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

6 февраля, 09:32 • 219724 просмотра
Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

5 февраля, 17:28 • 231185 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина

Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина

8 февраля, 15:57 • 114700 просмотра
Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы

Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы

8 февраля, 14:59 • 119434 просмотра
FROLOV создал образ для финалиста нацотбора Евровидения KHAYAT

FROLOV создал образ для финалиста нацотбора Евровидения KHAYAT

7 февраля, 16:21 • 112142 просмотра
Коктейли на 14 февраля: как сделать вечер еще более особенным

Коктейли на 14 февраля: как сделать вечер еще более особенным

7 февраля, 14:46 • 116623 просмотра
Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков

Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков
Эксклюзив

7 февраля, 07:42 • 138320 просмотра
Актуальное
Масштабная атака вражеских дронов: Украина сбила 70 из 151 БПЛА вс рф

Масштабная атака вражеских дронов: Украина сбила 70 из 151 БПЛА вс рф

Киев  •  УНН

 • 721 просмотра

Read in English

Ночью россия атаковала Украину 151 ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами с разных направлений. Силы ПВО уничтожили 70 дронов в 14 областях Украины, еще 74 беспилотника-имитатора были локально потеряны.

Враг атаковал 151-м ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами с ряда направлений. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Передает УНН со ссылкой на страницу Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

В ночь на 9 февраля 2025 года (с 19.30 8 февраля) российские военные силы атаковали Украину 151-м ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск - рф. 

По состоянию на утро, 9 февраля, подтверждено сбитие 70-ти ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Ровенской, Волынской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях.

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Что касается деталей нападения:

74 вражеских беспилотника-имитатора - локально потеряны (без негативных последствий).

Но, по состоянию на 9 часов утра, еще два БпЛА были в воздухе, боевая работа продолжалась.

Почти полторы тысячи солдат, самолет, более 200 единиц техники: Генштаб ВСУ обнародовал новые потери врага09.02.25, 08:02 • 15241 просмотр

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Война
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы